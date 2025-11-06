https://ria.ru/20251106/volgograd-2053117520.html
В Волгограде организовали ПВР после атаки дронов
Пункт временного размещения (ПВР) организован для жителей Кировского района Волгограда, чьи квартиры пострадали в результате атаки украинских БПЛА, сообщили РИА РИА Новости, 06.11.2025
ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) организован для жителей Кировского района Волгограда, чьи квартиры пострадали в результате атаки украинских БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
"ПВР организованы в школе №56 и лицее №10, но пока ими никто не воспользовался", - сообщили РИА Новости в мэрии, отметив, что люди предпочли остановиться у родственников.
Ранее губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона сообщал, что в ночь на четверг в результате атаки БПЛА ВСУ
на 24-этажный дом по улице Гаря Хохолова погиб мужчина, были повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов.