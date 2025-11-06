Рейтинг@Mail.ru
08:17 06.11.2025 (обновлено: 08:36 06.11.2025)
В Волгограде организовали ПВР после атаки дронов
ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) организован для жителей Кировского района Волгограда, чьи квартиры пострадали в результате атаки украинских БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
"ПВР организованы в школе №56 и лицее №10, но пока ими никто не воспользовался", - сообщили РИА Новости в мэрии, отметив, что люди предпочли остановиться у родственников.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона сообщал, что в ночь на четверг в результате атаки БПЛА ВСУ на 24-этажный дом по улице Гаря Хохолова погиб мужчина, были повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Волгограде при атаке БПЛА погиб мужчина
ПроисшествияКировский районВолгоградВолгоградская областьАндрей БочаровВооруженные силы Украины
 
 
