Брата короля Великобритании Эндрю лишили титула принца
19:53 06.11.2025
Брата короля Великобритании Эндрю лишили титула принца
Брата короля Великобритании Эндрю лишили титула принца
Брат короля Великобритании Карла III Эндрю официально лишен титула принца, сообщил в четверг британский правительственный бюллетень The Gazette. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T19:53:00+03:00
2025-11-06T19:53:00+03:00
в мире
великобритания
лондон
джеффри эпштейн
карл iii
в мире, великобритания, лондон, джеффри эпштейн, карл iii
В мире, Великобритания, Лондон, Джеффри Эпштейн, Карл III
Брата короля Великобритании Эндрю лишили титула принца

Брата короля Карла III Эндрю лишили титула принца на фоне обвинений

ЛОНДОН, 6 ноя - РИА Новости. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю официально лишен титула принца, сообщил в четверг британский правительственный бюллетень The Gazette.
В октябре брат британского монарха сообщил, что отказался от титула герцога Йоркского на фоне обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
"Король... объявляет, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор больше не имеет права носить и пользоваться официальным обращением... "Его Королевское Высочество" и титульным достоинством "Принц", - сказано в сообщении.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. В октябре газета Daily Mail сообщила, что принц Эндрю в 2011 году тайно заверял Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. Ранее скандально известный принц заявлял, что к тому моменту уже не поддерживал связей с осужденным финансистом, и публикация Daily Mail побудила Букингемский дворец вновь искать меры для сохранения репутации британской монархии.
Принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. СМИ отмечали, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса в Букингемском дворце заявили, что Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей. В апреле 2025 года Джуффре в возрасте 41 года была найдена мертвой у себя дома в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет.
