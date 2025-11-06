МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти ЮАР пытаются вернуть 17 своих граждан, уехавших наемниками на Украину, а теперь просящих о помощи, сообщил офис президента страны.
"Правительство ЮАР получило... запросы для оказания помощи в возвращении домой от 17 южноафриканских мужчин возраста от 20 до 39 лет, которые оказались в ловушке на... Украине", - говорится в заявлении офиса главы ЮАР.
Согласно публикации, граждан ЮАР, 16 из которых родом из провинции Квазулу-Натал и один - из Восточной Капской провинции, "заманили" для работы наемниками с обещанием "щедрых контрактов". В заявлении отмечается, что по закону ЮАР от 1988 года ее гражданам запрещено предоставлять военную помощь иностранным государствам, если не было постановления правительства.
"Президент (ЮАР - ред.) Сирил Рамафоса приказал провести расследование обстоятельств, в результате которых эти африканцы были наняты для предположительной наемнической деятельности. Правительство работает по дипломатическим каналам, чтобы обеспечить возвращение этих молодых людей в ответ на их призывы о помощи", - добавляется в заявлении.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
