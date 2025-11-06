ЮАР не стала реагировать на критику Трампа

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. МИД Южно-Африканской Республики заявил РИА Новости, что не считает нужным реагировать на критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес республики, назвав их не новыми.
Ранее Трамп заявил, что не будет представлять США на саммите G20 в Йоханнесбурге. Глава Белого дома добавил, что ЮАР больше не место в "двадцатке" из-за "плохих" вещей, которые там якобы произошли.
"Президент Трамп это давно заявлял, ничего нового", - прокомментировал РИА Новости слова Трампа официальный представитель МИД республики Криспин Пири.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября 2025 года руководство в Претории передаст его США. Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Как заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса, саммит G20 в ЮАР состоится независимо от того, приедет туда Трамп или нет.
Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона по переселению в США белых южноафриканцев.