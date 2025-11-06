ЮАР не стала реагировать на критику Трампа

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. МИД Южно-Африканской Республики заявил РИА Новости, что не считает нужным реагировать на критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес республики, назвав их не новыми.

Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.