Рейтинг@Mail.ru
ЮАР не стала реагировать на критику Трампа - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 06.11.2025 (обновлено: 21:11 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/tramp-2053296235.html
ЮАР не стала реагировать на критику Трампа
ЮАР не стала реагировать на критику Трампа - РИА Новости, 06.11.2025
ЮАР не стала реагировать на критику Трампа
МИД Южно-Африканской Республики заявил РИА Новости, что не считает нужным реагировать на критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T21:05:00+03:00
2025-11-06T21:11:00+03:00
в мире
юар
сша
йоханнесбург
дональд трамп
сирил рамафоса
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571826532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1867bd83a72e6c11226d4e4e32280858.jpg
https://ria.ru/20251102/tramp-2052447541.html
https://ria.ru/20251106/tramp-2053109535.html
юар
сша
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571826532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54be7159826480f5285cffe0687f4011.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, сша, йоханнесбург, дональд трамп, сирил рамафоса, большая двадцатка
В мире, ЮАР, США, Йоханнесбург, Дональд Трамп, Сирил Рамафоса, Большая двадцатка
ЮАР не стала реагировать на критику Трампа

ЮАР отметила, что в критике Трампа нет ничего нового

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. МИД Южно-Африканской Республики заявил РИА Новости, что не считает нужным реагировать на критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес республики, назвав их не новыми.
Ранее Трамп заявил, что не будет представлять США на саммите G20 в Йоханнесбурге. Глава Белого дома добавил, что ЮАР больше не место в "двадцатке" из-за "плохих" вещей, которые там якобы произошли.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Трамп поручил готовить атаку на Нигерию
2 ноября, 00:05
"Президент Трамп это давно заявлял, ничего нового", - прокомментировал РИА Новости слова Трампа официальный представитель МИД республики Криспин Пири.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября 2025 года руководство в Претории передаст его США. Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Как заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса, саммит G20 в ЮАР состоится независимо от того, приедет туда Трамп или нет.
Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона по переселению в США белых южноафриканцев.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Трамп засомневался по поводу возможного нападения на Венесуэлу, пишут СМИ
Вчера, 06:45
 
В миреЮАРСШАЙоханнесбургДональд ТрампСирил РамафосаБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала