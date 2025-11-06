Рейтинг@Mail.ru
12:00 06.11.2025
Эксперт рассказал о возможной реакции Трампа на заявления Путина о ЯО
Эксперт рассказал о возможной реакции Трампа на заявления Путина о ЯО

Кортунов: Трамп может отодвинуть вопрос ядерных испытаний после заявлений Путина

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после информации, прозвучавшей на совещании Совбеза РФ, может отодвинуть вопрос ядерных испытаний на задний план, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", член Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к ядерным испытаниям на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать дополнительную информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США.
В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений
В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений
Вчера, 05:25
"Если его (Трампа - ред.) заявление (о возобновлении ядерных испытаний – ред.) диктовалось пиаром, то Трамп может позицию и поменять или, по крайней мере, каким-то образом немножко отодвинуть этот вопрос на задний план. Сказать, например, что США будут проводить испытания, но не сейчас, а пока нужно провести какие-то консультации с Москвой. То есть у него есть возможность выйти из этой ситуации, не теряя лица", - отметил Кортунов.
Он выразил надежду на то, что Трамп воспользуется ситуацией, и либо сам президент США, либо кто-то из его окружения проявит осторожность и здравый смысл. Эксперт отметил, что давление на Трампа внутри США будет усиливаться, поскольку многие понимают, что такой путь очень опасен. По мнению Кортунова, необходимо дождаться реакции американского президента, для которого сложившаяся ситуация важна с точки зрения его репутации.
"Если США начнут испытания в полном объеме и если Россия пойдет по этому пути, то весь режим прекращения ядерных испытаний будет поставлен под сомнение. Я думаю, что в любом случае мяч перекинут на ту сторону поля. Вполне четко и недвусмысленно было заявлено, каким будет алгоритм наших действий", - сказал Кортунов.
В среду США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Трамп почти дословно повторил свое заявление о ядерных испытаниях
Трамп почти дословно повторил свое заявление о ядерных испытаниях
Вчера, 03:48
 
В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Андрей Кортунов, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Российский совет по международным делам
 
 
