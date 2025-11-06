Рейтинг@Mail.ru
Президент Казахстана прибыл в Вашингтон
07:25 06.11.2025 (обновлено: 09:49 06.11.2025)
Президент Казахстана прибыл в Вашингтон
Президент Казахстана прибыл в Вашингтон
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Вашингтон, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 06.11.2025
Президент Казахстана прибыл в Вашингтон

Токаев прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом и участия в саммите C5+1

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Вашингтон, сообщила его пресс-служба.
"Главу нашего государства встретил первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. Завтра Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите "Центральная Азия — США", — говорится Telegram-канале пресс-службы.
Формат C5+1 — региональная дипломатическая инициатива, созданная в 2015 году и объединяющая США и пять стран Центральной Азии. Направлена на укрепление политического диалога, развитие экономического партнерства и расширение стратегического взаимодействия между государствами региона и Соединенными Штатами.
