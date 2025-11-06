Президент Казахстана прибыл в Вашингтон

АЛМА-АТА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Вашингтон, сообщила его пресс-служба.
"Главу нашего государства встретил первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. Завтра Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите "Центральная Азия — США", — говорится Telegram-канале пресс-службы.
Формат C5+1 — региональная дипломатическая инициатива, созданная в 2015 году и объединяющая США и пять стран Центральной Азии. Направлена на укрепление политического диалога, развитие экономического партнерства и расширение стратегического взаимодействия между государствами региона и Соединенными Штатами.
