12:39 06.11.2025 (обновлено: 12:58 06.11.2025)
СМИ рассказали, что произошло с элитными военными ВСУ в Днепропетровске
СМИ рассказали, что произошло с элитными военными ВСУ в Днепропетровске
Telegraph: ВСУ потеряли элитных солдат в Днепропетровской области после удара РФ

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли элитных военных в результате российского авиаудара в Днепропетровской области, пишет The Telegraph.
"В субботу российские ракеты поразили церемонию награждения, в результате чего элитные украинские солдаты были убиты и ранены", — говорится в публикации.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Рютте дерзко высказался о Путине после заседания Совбеза
Вчера, 10:10
В материале указали, что среди ликвидированных были лучшие дроноводы и пехотинцы.
"Собрали самых лучших. <…> По приказу командования, на открытой местности. Прилетела баллистика", — приводят в тексте слова украинского журналиста.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на группировку войск "Восток" ВСУ 2 ноября сообщало, что командование выясняет обстоятельства построения личного состава на открытой местности и несоблюдения требований во время угрозы авиаудара, что привело к ликвидации военных.
На следующий день Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование в Днепропетровской области по факту ликвидации военнослужащих ВСУ из-за возможного "небрежного отношения к службе" и несоблюдения мер безопасности во время угрозы ракетного удара.
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Игра с огнем". В Финляндии забили тревогу из-за заявления Путина
Вчера, 09:49
 
