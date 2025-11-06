СМИ рассказали, что произошло с элитными военными ВСУ в Днепропетровске

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли элитных военных в результате российского авиаудара в Днепропетровской области, пишет The Telegraph.
«
"В субботу российские ракеты поразили церемонию награждения, в результате чего элитные украинские солдаты были убиты и ранены", — говорится в публикации.
В материале указали, что среди ликвидированных были лучшие дроноводы и пехотинцы.
«
"Собрали самых лучших. <…> По приказу командования, на открытой местности. Прилетела баллистика", — приводят в тексте слова украинского журналиста.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на группировку войск "Восток" ВСУ 2 ноября сообщало, что командование выясняет обстоятельства построения личного состава на открытой местности и несоблюдения требований во время угрозы авиаудара, что привело к ликвидации военных.
На следующий день Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование в Днепропетровской области по факту ликвидации военнослужащих ВСУ из-за возможного "небрежного отношения к службе" и несоблюдения мер безопасности во время угрозы ракетного удара.