МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" сорвали три попытки ВСУ вырваться из окружения в районе Красноармейска, говорится в сообщении Минобороны России.
"Отражены 13 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ (в Красноармейске. — Прим. ред.). Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении", — заявили в ведомстве.
В самом Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования противника в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. Они также зачищают от украинских боевиков Гнатовку и Рог в ДНР. За сутки российские бойцы освободили 64 здания и взяли в плен двух военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ, отметили в министерстве.
В целом группировка "Центра" улучшила тактическое положение и нанесла поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Доброполье, Котлино в ДНР, а также у Демурино и Вольного в Днепропетровской области.
В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили активное наступление в направлении микрорайона Западный и освободили от украинских боевиков 19 зданий, добавили в Минобороны.
В течение суток российские военные уничтожили в Красноармейске и Димитрове более 220 военнослужащих ВСУ, пикап и бронетранспортер Viking шведского производства.
Окружение ВСУ
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем войска "Центра" завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.
Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
Сейчас российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки происходит и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
