Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения у Красноармейска - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 06.11.2025 (обновлено: 13:37 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/svo-2053169225.html
ВС России сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения у Красноармейска
ВС России сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения у Красноармейска - РИА Новости, 06.11.2025
ВС России сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения у Красноармейска
Подразделения группировки "Центр" сорвали три попытки ВСУ вырваться из окружения в районе Красноармейска, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T12:32:00+03:00
2025-11-06T13:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048808191_0:46:3118:1800_1920x0_80_0_0_cc93eead161890ac615acce10dcfb890.jpg
https://ria.ru/20251105/svo-2052834186.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Военнопленный: "Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет"
"Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет". Боевики ВСУ добровольно сдались в плен в Красноармейске, сообщили в Минобороны России. (Они) оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами.
2025-11-06T12:32
true
PT1M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048808191_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_d8344fb6f42d1a878e77fe50133e0573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Зеленский
ВС России сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения у Красноармейска

МО РФ: ВС России отразили 13 атак по деблокированию ВСУ в Красноармейске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" сорвали три попытки ВСУ вырваться из окружения в районе Красноармейска, говорится в сообщении Минобороны России.
"Отражены 13 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ (в Красноармейске. — Прим. ред.). Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении", — заявили в ведомстве.
В самом Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования противника в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. Они также зачищают от украинских боевиков Гнатовку и Рог в ДНР. За сутки российские бойцы освободили 64 здания и взяли в плен двух военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ, отметили в министерстве.
В целом группировка "Центра" улучшила тактическое положение и нанесла поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Доброполье, Котлино в ДНР, а также у Демурино и Вольного в Днепропетровской области.
В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили активное наступление в направлении микрорайона Западный и освободили от украинских боевиков 19 зданий, добавили в Минобороны.
В течение суток российские военные уничтожили в Красноармейске и Димитрове более 220 военнослужащих ВСУ, пикап и бронетранспортер Viking шведского производства.
Бойцы запускают борт разведчик - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Идти им некуда". Что приготовили для ВСУ в Красноармейске
5 ноября, 13:28

Окружение ВСУ

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем войска "Центра" завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Сейчас российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки происходит и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала