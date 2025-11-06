Суд в Волгограде оштрафовал рэпера Yanix за песни о марихуане

ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Дзержинский районный суд Волгограда оштрафовал на 10 тысяч рублей рэп-исполнителя Яниса Бадурова (псевдоним - Yanix) за песни, содержащие информацию о марихуане, сообщил суд в своем Telegram-канале.
По данным суда, в мае сотрудники правоохранительных органов нашли в свободном доступе на сервисе "Яндекс Музыка" четыре песни известного рэп-исполнителя Yanix, в которых, согласно лингвистической экспертизе, содержатся слова об употреблении марихуаны. Суд установил, что в тексте композиций имеются признаки пропаганды наркотиков, на музыканта был составлен протокол об административном правонарушении.
"Постановлением Дзержинского районного суда города Волгограда Янис Бадуров признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств – ред.). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей", - говорится в сообщении суда.
Постановление в силу не вступило.
Согласно данным "Яндекс Музыка", у Yanix 3,7 миллиона слушателей в месяц, на его страницу в соцсети "ВКонтакте" подписаны 642 тысячи человек, у его Telegram-канала 65 тысяч подписчиков.