Директору клиники, обвиняемой в торговле детьми, избрали меру пресечения

Рубининой предъявили обвинение в торговле детьми, ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настаивал следователь из-за оглашения в процессе персональных данных несовершеннолетних. Обвиняемая пришла в суд с ребенком в коляске.