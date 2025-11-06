Рейтинг@Mail.ru
Директору клиники, обвиняемой в торговле детьми, избрали меру пресечения - РИА Новости, 06.11.2025
14:08 06.11.2025 (обновлено: 14:45 06.11.2025)
Директору клиники, обвиняемой в торговле детьми, избрали меру пресечения
Директору клиники, обвиняемой в торговле детьми, избрали меру пресечения
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России, Москва
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России, Москва. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы принял решение запретить определенные действия директору столичной клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Ходатайство следователя удовлетворили", — сказал собеседник агентства.
Дарина Рубинина
Дарина Рубинина
Рубининой предъявили обвинение в торговле детьми, ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настаивал следователь из-за оглашения в процессе персональных данных несовершеннолетних. Обвиняемая пришла в суд с ребенком в коляске.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что Рубинина стала четвертым фигурантом дела о продаже детей. На прошлой неделе этот же суд арестовал по аналогичной статье Ирину Рудницкую, главу Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей "Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения".
Дело многодетных матерей о торговле детьми направили в суд
Дело многодетных матерей о торговле детьми направили в суд
23 июля, 06:18
 
