https://ria.ru/20251106/sud-2053187195.html
Директору клиники, обвиняемой в торговле детьми, избрали меру пресечения
Директору клиники, обвиняемой в торговле детьми, избрали меру пресечения - РИА Новости, 06.11.2025
Директору клиники, обвиняемой в торговле детьми, избрали меру пресечения
Тверской суд Москвы принял решение запретить определенные действия директору столичной клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой, сообщил РИА... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T14:08:00+03:00
2025-11-06T14:08:00+03:00
2025-11-06T14:45:00+03:00
москва
россия
происшествия
общество
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20250723/rassledovanie-2030754945.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия, общество, дети
Москва, Россия, Происшествия, Общество, Дети
Директору клиники, обвиняемой в торговле детьми, избрали меру пресечения
Суд запретил директору клиники New Me Рубининой определенные действия
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы принял решение запретить определенные действия директору столичной клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Ходатайство следователя удовлетворили", — сказал собеседник агентства.
Рубининой предъявили обвинение в торговле детьми, ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настаивал следователь из-за оглашения в процессе персональных данных несовершеннолетних. Обвиняемая пришла в суд с ребенком в коляске.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что Рубинина стала четвертым фигурантом дела о продаже детей. На прошлой неделе этот же суд арестовал по аналогичной статье Ирину Рудницкую, главу Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей "Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения".