Рейтинг@Mail.ru
ВС России продвинулись на Краснолиманском участке, заявил Марочко - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 06.11.2025 (обновлено: 07:04 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/spetsoperatsiya-2053110555.html
ВС России продвинулись на Краснолиманском участке, заявил Марочко
ВС России продвинулись на Краснолиманском участке, заявил Марочко - РИА Новости, 06.11.2025
ВС России продвинулись на Краснолиманском участке, заявил Марочко
Подразделения Вооруженных Сил России расширили зону контроля на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике, прорвав оборону ВСУ, заявил РИА... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T07:03:00+03:00
2025-11-06T07:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
красный лиман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман
ВС России продвинулись на Краснолиманском участке, заявил Марочко

Марочко: ВС России взяли под контроль новые территории в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Подразделения Вооруженных Сил России расширили зону контроля на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике, прорвав оборону ВСУ, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В течение последних трех суток нашим военнослужащим удалось продавить оборонительную линию противника в районе населенных пунктов Дробышево, Ставки и восточнее Красного Лимана (украинское название - Лиман) в ДНР. В ходе боев бойцы РФ заняли три украинские позиции и уничтожили два укрепрайона вооруженных формирований Украины", - сообщил Марочко.
Также военный эксперт отметил, что уничтожен стратегический опорный пункт ВСУ под Заречным.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаКрасный Лиман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала