На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы
На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы в сторону Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T02:39:00+03:00
2025-11-06T02:39:00+03:00
2025-11-06T03:04:00+03:00
земля
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы в сторону Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Первое такое событие состоялось в среду. В пятницу ожидаются сильные и очень сильные, но не экстремальные магнитные бури.
"На Солнце только что произошел второй крупный выброс плазмы в космос. Ушел к Земле
в погоню за первым со скоростью около 1000 километров в секунду", — говорится в заявлении.
Вспышке присвоили балл M8.65. Ее максимум зарегистрировали в 01:07 ночи. Ученые подчеркнули, что второе облако крупнее и быстрее, чем предыдущее. По Земле оно ударит в пятницу сразу вслед за первым, при этом частично его поглотив.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.