На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы - РИА Новости, 06.11.2025
Наука
 
02:39 06.11.2025 (обновлено: 03:04 06.11.2025)
На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы
На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы - РИА Новости, 06.11.2025
На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы
На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы в сторону Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T02:39:00+03:00
2025-11-06T03:04:00+03:00
На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы

На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы, она ударит по Земле в пятницу

© Flickr / ESAВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Flickr / ESA
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы в сторону Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Первое такое событие состоялось в среду. В пятницу ожидаются сильные и очень сильные, но не экстремальные магнитные бури.

"На Солнце только что произошел второй крупный выброс плазмы в космос. Ушел к Земле в погоню за первым со скоростью около 1000 километров в секунду", — говорится в заявлении.
Вспышке присвоили балл M8.65. Ее максимум зарегистрировали в 01:07 ночи. Ученые подчеркнули, что второе облако крупнее и быстрее, чем предыдущее. По Земле оно ударит в пятницу сразу вслед за первым, при этом частично его поглотив.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
НаукаЗемляРоссийская академия наукВспышки на СолнцеСолнцеВ миреИнститут космических исследований
 
 
