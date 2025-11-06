На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы

Первое такое событие состоялось в среду. В пятницу ожидаются сильные и очень сильные, но не экстремальные магнитные бури.

Вспышке присвоили балл M8.65. Ее максимум зарегистрировали в 01:07 ночи. Ученые подчеркнули, что второе облако крупнее и быстрее, чем предыдущее. По Земле оно ударит в пятницу сразу вслед за первым, при этом частично его поглотив.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.