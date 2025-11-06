Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. В Днепропетровской области поражён склад с боекомплектами украинских войск во время погрузки и распределения военной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев также сообщил об ударе по крупному скоплению ВСУ в Петропавловке. "Там, по сведениям местных жителей, собирали резерв", - добавил он.