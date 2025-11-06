Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 06.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 06.11.2025
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Днепропетровской области
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Днепропетровской области
2025
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. В Днепропетровской области поражён склад с боекомплектами украинских войск во время погрузки и распределения военной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Масштабные удары по Днепропетровской области в ночь на 6 ноября 2025 года... Есть попадание в склад с боекомплектами - детонация была долгой и сильной. Удар пришёлся на ночное время, когда шла погрузка и распределение вагонов с военной техникой по составам... Есть сообщения о попаданиях по вагонам с военными - в городе было много скорых", - заявил Лебедев.
Кроме того, по информации Лебедева, были уничтожены тепловозы и электровозы ВСУ.
Лебедев также сообщил об ударе по крупному скоплению ВСУ в Петропавловке. "Там, по сведениям местных жителей, собирали резерв", - добавил он.
Боевики ВСУ сдались в плен в Красноармейске
