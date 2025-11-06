https://ria.ru/20251106/sklad-2053128760.html
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Днепропетровской области
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 06.11.2025
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Днепропетровской области
В Днепропетровской области поражён склад с боекомплектами украинских войск во время погрузки и распределения военной техники, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T09:35:00+03:00
2025-11-06T09:35:00+03:00
2025-11-06T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
https://ria.ru/20251106/krasnoarmeysk-2053125917.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Днепропетровской области
ВС России поразили склад с боекомплектами ВСУ в Днепропетровской области