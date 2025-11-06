Губернатор Костромской области Ситников выехал Волгореченск

"Губернатор Костромской области Сергей Ситников выехал в Волгореченск. В центре внимания – работа оперативных служб и обеспечение безопасности людей. Глава региона встретится с руководством Костромской ГРЭС, чтобы обсудить ситуацию на предприятии после отражения атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

После атаки оперативным штабом принято решение закрыть на один день в целях безопасности детские сады и школы Волгореченска. Работники администрации города Волгореченска и сельских поселений, находящихся рядом с городом, проводят обходы граждан, чтобы убедиться в их безопасности.