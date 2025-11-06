https://ria.ru/20251106/ryutte-2053134460.html
Рютте дерзко высказался о Путине после заседания Совбеза
Рютте дерзко высказался о Путине после заседания Совбеза - РИА Новости, 06.11.2025
Рютте дерзко высказался о Путине после заседания Совбеза
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что перестал обращать внимание на выступления президента России Владимира Путина, РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T10:10:00+03:00
2025-11-06T10:10:00+03:00
2025-11-06T14:38:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
бухарест
владимир путин
марк рютте
совет федерации рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036232224_0:79:3062:1801_1920x0_80_0_0_fb2783b9488189b925fdf2d6cc4b3d80.jpg
https://ria.ru/20251106/putin-2053131466.html
россия
вашингтон (штат)
бухарест
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036232224_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_04d48d8d9575335d3de8e600fcd55f76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вашингтон (штат), бухарест, владимир путин, марк рютте, совет федерации рф, нато, григорий карасин
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Бухарест, Владимир Путин, Марк Рютте, Совет Федерации РФ, НАТО, Григорий Карасин
Рютте дерзко высказался о Путине после заседания Совбеза
Рютте язвительно высказался о Путине, комментируя возможность ядерных испытаний