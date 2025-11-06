Рейтинг@Mail.ru
Рютте дерзко высказался о Путине после заседания Совбеза - РИА Новости, 06.11.2025
10:10 06.11.2025 (обновлено: 14:38 06.11.2025)
Рютте дерзко высказался о Путине после заседания Совбеза
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что перестал обращать внимание на выступления президента России Владимира Путина, РИА Новости, 06.11.2025
Рютте дерзко высказался о Путине после заседания Совбеза

Рютте язвительно высказался о Путине, комментируя возможность ядерных испытаний

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что перестал обращать внимание на выступления президента России Владимира Путина, передает румынский портал Digi 24.
«
"Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин", — заявил он.
Накануне Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза России и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в среду заявил, что поручения российского лидера, касающиеся возможности подготовки к ядерным испытаниям, должны услышать и адекватно оценить в Вашингтоне и не только.
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям
