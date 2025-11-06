Россия осуществила первую поставку зерна в Армению через Азербайджан

В министерстве отметили, что возобновить железнодорожные поставки получилось после решения Азербайджана снять ограничения на движение грузов в Армению - такие договоренности были достигнуты в октябре этого года при участии правительств России, Азербайджана и Армении. "Это открыло возможность прямых поставок российской продукции АПК в Армению по железной дороге впервые с начала 1990-х годов", - рассказали в ведомстве.