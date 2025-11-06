Рейтинг@Mail.ru
Россия осуществила первую поставку зерна в Армению через Азербайджан - РИА Новости, 06.11.2025
00:21 06.11.2025
Россия осуществила первую поставку зерна в Армению через Азербайджан
Россия осуществила первую поставку зерна в Армению по новому железнодорожному маршруту через Азербайджан, сообщили РИА Новости в Минсельхозе РФ. РИА Новости, 06.11.2025
Россия осуществила первую поставку зерна в Армению через Азербайджан

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия осуществила первую поставку зерна в Армению по новому железнодорожному маршруту через Азербайджан, сообщили РИА Новости в Минсельхозе РФ.
Армению прибыл состав с первой партией российского зерна, поставленной по новому железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что перевезена 1 тысяча тонн пшеницы третьего класса из Ульяновской области, отгруженная компанией "Грейн Гейтс".
Отправка произведена во взаимодействии с ОАО "РЖД". Как отмечает Минсельхоз, развитие данного направления открывает дополнительные возможности для увеличения объемов экспорта в страны Южного Кавказа.
В министерстве объяснили, что ранее российский экспорт в Армению осуществлялся в основном автотранспортом через сухопутный погранпереход и морем через порты Грузии.
"Армения импортирует порядка 450-500 тысяч тонн зерна в год. Почти 100% объема поступает из России. Новый маршрут обеспечивает транзитное сообщение через территорию Азербайджана и Грузии, что позволяет снизить транспортные издержки и повысить устойчивость поставок", - добавляется в сообщении.
В министерстве отметили, что возобновить железнодорожные поставки получилось после решения Азербайджана снять ограничения на движение грузов в Армению - такие договоренности были достигнуты в октябре этого года при участии правительств России, Азербайджана и Армении. "Это открыло возможность прямых поставок российской продукции АПК в Армению по железной дороге впервые с начала 1990-х годов", - рассказали в ведомстве.
