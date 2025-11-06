https://ria.ru/20251106/putin-2053289552.html
Путин рассказал о своем спортивном прошлом
Президент РФ Владимир Путин в шутку признался, что его спортивное прошлое не такое выдающееся, как у хоккеиста и тренера, главы Федерации хоккея России... РИА Новости, 06.11.2025
спорт
россия
владислав третьяк
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053247237_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_d7533dfb3bbe041058ac8902cbf2d134.jpg
https://ria.ru/20251106/rossija-2053264388.html
россия
спорт, россия, владислав третьяк, владимир путин
Спорт, Россия, Владислав Третьяк, Владимир Путин
Путин признался, что его спортивное прошлое не такое выдающееся, как у Третьяка