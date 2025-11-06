Рейтинг@Mail.ru
20:32 06.11.2025
Путин рассказал о своем спортивном прошлом
Президент РФ Владимир Путин в шутку признался, что его спортивное прошлое не такое выдающееся, как у хоккеиста и тренера, главы Федерации хоккея России... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:32:00+03:00
2025-11-06T20:32:00+03:00
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Самаре
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Самаре
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в шутку признался, что его спортивное прошлое не такое выдающееся, как у хоккеиста и тренера, главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка.
Глава государства прилетел в Самару в четверг.
«
"Я не был таким выдающимся спортсменом, как Третьяк, понимаете?" - сказал российский лидер на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
