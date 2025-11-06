Рейтинг@Mail.ru
Путина пригласили на соревнования школьной лиги в Подмосковье - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
19:32 06.11.2025
Путина пригласили на соревнования школьной лиги в Подмосковье
Путина пригласили на соревнования школьной лиги в Подмосковье
московская область (подмосковье), владимир путин, спорт
Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Спорт
Путина пригласили на соревнования школьной лиги в Подмосковье

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу в режиме ВКС с избранными главами регионов
Президент России Владимир Путин проводит встречу в режиме ВКС с избранными главами регионов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил президента России Владимира Путина на соревнования школьной хоккейной лиги в Подмосковье.
"Посмотрим обязательно по планам, хорошее дело", - сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
 
