https://ria.ru/20251106/putin-2053278939.html
Путина пригласили на соревнования школьной лиги в Подмосковье
Путина пригласили на соревнования школьной лиги в Подмосковье - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Путина пригласили на соревнования школьной лиги в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил президента России Владимира Путина на соревнования школьной хоккейной лиги в Подмосковье. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T19:32:00+03:00
2025-11-06T19:32:00+03:00
2025-11-06T19:32:00+03:00
московская область (подмосковье)
владимир путин
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2764:1555_1920x0_80_0_0_1b627ad5112fcb94909256f79e42f998.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90c4836b79ac54804f4e852cccffcf2e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), владимир путин, спорт
Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Спорт
Путина пригласили на соревнования школьной лиги в Подмосковье
Владимира Путина пригласили на соревнования школьной лиги в Подмосковье