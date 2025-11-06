Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил роль информационных технологий в развитии спорта
17:43 06.11.2025 (обновлено: 23:49 16.11.2025)
Путин объяснил роль информационных технологий в развитии спорта
Путин объяснил роль информационных технологий в развитии спорта
2025
Путин объяснил роль информационных технологий в развитии спорта

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Информационные технологии играют все более важную роль в развитии спорта, заявил президент России Владимир Путин.
"Всё более важную роль в развитии спорта играют современные информационные технологии. И в России, и в мире наряду с классическими спортивными дисциплинами всё большую популярность набирают новые виды спорта, например, фиджитал спорт, киберспортивные дисциплины. В этой сфере мы также активно работаем и готовы делиться опытом", - сказал Путин на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава".
Путину представили новые спортивные объекты в регионах - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в режиме ВКС
6 ноября, 16:43
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинСпорт
 
