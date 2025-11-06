https://ria.ru/20251106/putin-2053243171.html
Путин ответил, каким видом спорта бы занимался, если бы вернулся в детство
Путин ответил, каким видом спорта бы занимался, если бы вернулся в детство - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Путин ответил, каким видом спорта бы занимался, если бы вернулся в детство
Президент России Владимир Путин признался, что все равно выбрал бы дзюдо, самбо и борьбу, если бы вернулся в детство. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T17:36:00+03:00
2025-11-06T17:36:00+03:00
2025-11-06T17:36:00+03:00
единоборства
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053226227_0:0:3357:1889_1920x0_80_0_0_5f80629872c5b749a2883d0e75fda9ed.jpg
/20251106/putin-2053225223.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053226227_313:0:3042:2047_1920x0_80_0_0_d8d1c6a455b3c07ffe460f29e005896f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Единоборства, Россия, Владимир Путин
Путин ответил, каким видом спорта бы занимался, если бы вернулся в детство
Путин признался, что выбрал бы дзюдо, самбо и борьбу, если бы вернулся в детство
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что все равно выбрал бы дзюдо, самбо и борьбу, если бы вернулся в детство.
Путин
в ходе поездки в Самару прибыл в физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита". Во время осмотра ледовой площадки президент побеседовал с юными фигуристами.
Одна из участниц встречи спросила главу государства, каким спортом он хотел бы попробовать заниматься, если бы смог вернуться в детство.
"Тем, чем занимался, тем бы и хотел бы - самбо, борьбой, дзюдо. Мне это очень нравилось всегда, я делал это с удовольствием и получал удовлетворение", - ответил Путин.
Президент посоветовал юным спортсменам тоже стараться заниматься тем, что приносит удовлетворение.
"Тогда будут результаты", - добавил Путин.