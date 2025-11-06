https://ria.ru/20251106/putin-2053231712.html
Путин рассказал об открытии новых спортивных объектов в регионах
Путин рассказал об открытии новых спортивных объектов в регионах - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Путин рассказал об открытии новых спортивных объектов в регионах
Президент России Владимир Путин сообщил, что новые спортивные объекты были открыты в 2025 году во многих субъектах Российской Федерации. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T17:07:00+03:00
2025-11-06T17:07:00+03:00
2025-11-06T17:17:00+03:00
россия
владимир путин
спорт
россия
Путин рассказал об открытии новых спортивных объектов в регионах
Путин: в 2025 году во многих регионах открыли новые спортивные объекты