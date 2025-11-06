Рейтинг@Mail.ru
Путин приехал в ФОК "Орбита" в Самаре
16:33 06.11.2025 (обновлено: 16:50 06.11.2025)
Путин приехал в ФОК "Орбита" в Самаре
Путин приехал в ФОК "Орбита" в Самаре
Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Самару посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита". РИА Новости Спорт, 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/putin-2053221538.html
2025
Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита"
владимир путин, дмитрий песков, спорт
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Спорт
Путин приехал в ФОК "Орбита" в Самаре

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Самару посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита".
Глава государства в четверг прилетел в Самару. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин в ходе поездки выступит на форуме "Россия - спортивная держава", примет участие в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи, проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин в Самаре примет участие в открытии спортивных объектов, заявил Песков
6 ноября, 16:29
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковСпорт
 
