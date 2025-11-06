https://ria.ru/20251106/putin-2053223052.html
Путин приехал в ФОК "Орбита" в Самаре
Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Самару посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита". РИА Новости Спорт, 06.11.2025
владимир путин
дмитрий песков
спорт
