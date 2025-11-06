https://ria.ru/20251106/putin-2053131466.html
"Игра с огнем". В Финляндии забили тревогу из-за заявления Путина
"Игра с огнем". В Финляндии забили тревогу из-за заявления Путина - РИА Новости, 06.11.2025
"Игра с огнем". В Финляндии забили тревогу из-за заявления Путина
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X назвал финансирование европейскими государствами прокси-войны против... РИА Новости, 06.11.2025
Политик Мема после заявления Путина предупредил, что Европа играет с огнем