"Игра с огнем". В Финляндии забили тревогу из-за заявления Путина
09:49 06.11.2025 (обновлено: 11:06 06.11.2025)
"Игра с огнем". В Финляндии забили тревогу из-за заявления Путина
2025
в мире, россия, финляндия, владимир путин, григорий карасин, европа, совет федерации рф
"Игра с огнем". В Финляндии забили тревогу из-за заявления Путина

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X назвал финансирование европейскими государствами прокси-войны против России игрой с огнем.
"Говорю вам, это не шуточки. Это очень серьезно. Европа играет с огнем, финансируя продолжение прокси-войны против России", — написал он, комментируя поручение Владимира Путина по внесению предложений о целесообразности подготовки к испытаниям ядерного оружия.
Накануне президент поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза России и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в среду заявил, что поручения Путина, касающиеся возможности подготовки к ядерным испытаниям, должны услышать и адекватно оценить в Вашингтоне и не только.
Заголовок открываемого материала