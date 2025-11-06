"Игра с огнем". В Финляндии забили тревогу из-за заявления Путина

«

"Говорю вам, это не шуточки. Это очень серьезно. Европа играет с огнем, финансируя продолжение прокси-войны против России", — написал он, комментируя поручение Владимира Путина по внесению предложений о целесообразности подготовки к испытаниям ядерного оружия.