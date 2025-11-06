https://ria.ru/20251106/prokuratura-2053119597.html
Прокуратура взяла на контроль помощь жителям Волгограда после атаки БПЛА
Прокуратура взяла на контроль помощь жителям Волгограда после атаки БПЛА - РИА Новости, 06.11.2025
Прокуратура взяла на контроль помощь жителям Волгограда после атаки БПЛА
Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль вопрос оказания помощи жителям Волгограда после атаки БПЛА ВСУ на многоэтажку в Кировском районе города,... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T08:35:00+03:00
2025-11-06T08:35:00+03:00
2025-11-06T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
волгоград
кировский район
андрей бочаров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20251106/volgograd-2053119293.html
волгоградская область
волгоград
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, волгоград, кировский район, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Кировский район, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
Прокуратура взяла на контроль помощь жителям Волгограда после атаки БПЛА
Прокуратура проконтролирует оказание помощи жителям Волгограда после атаки БПЛА