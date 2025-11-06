Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура взяла на контроль помощь жителям Волгограда после атаки БПЛА - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/prokuratura-2053119597.html
Прокуратура взяла на контроль помощь жителям Волгограда после атаки БПЛА
Прокуратура взяла на контроль помощь жителям Волгограда после атаки БПЛА - РИА Новости, 06.11.2025
Прокуратура взяла на контроль помощь жителям Волгограда после атаки БПЛА
Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль вопрос оказания помощи жителям Волгограда после атаки БПЛА ВСУ на многоэтажку в Кировском районе города,... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T08:35:00+03:00
2025-11-06T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
волгоград
кировский район
андрей бочаров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20251106/volgograd-2053119293.html
волгоградская область
волгоград
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, волгоград, кировский район, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Кировский район, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
Прокуратура взяла на контроль помощь жителям Волгограда после атаки БПЛА

Прокуратура проконтролирует оказание помощи жителям Волгограда после атаки БПЛА

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 6 ноя - РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль вопрос оказания помощи жителям Волгограда после атаки БПЛА ВСУ на многоэтажку в Кировском районе города, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выезжал прокурор Кировского района Волгограда. Вопрос оказания помощи гражданам всесторонним и взаимодействия со всеми заинтересованными ведомствами находится на контроле прокуратуры Волгоградской области", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона сообщал, что в ночь на четверг в результате атаки БПЛА ВСУ на 24-этажный дом по улице Гаря Хохолова погиб мужчина, были повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Волгограде обследуют дома, поврежденные после атаки БПЛА
08:33
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьВолгоградКировский районАндрей БочаровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала