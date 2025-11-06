Прокуратура взяла на контроль помощь жителям Волгограда после атаки БПЛА

ВОЛГОГРАД, 6 ноя - РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль вопрос оказания помощи жителям Волгограда после атаки БПЛА ВСУ на многоэтажку в Кировском районе города, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.