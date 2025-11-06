Трамп сделал России королевский подарок

Владимир Путин по итогам заседания Совбеза России поручил проработать возможность возобновления испытаний ядерного оружия. Благодарной за это решение главы государства наша страна должна быть президенту Соединенных Штатов Америки.

Российский президент никогда бы не заговорил о возобновлении нами ядерных испытаний, если бы тему первым не поднял Дональд Трамп . После приказа американского президента Пентагону начать подготовку к новым ядерным испытаниям Москва может позволить себе без малейших дипломатических рисков предпринимать аналогичные действия. Хозяин Белого дома оказал ей большую услугу.

Дело в том, что пресловутый стратегический паритет между Россией США , в силу которого нашу страну до сих пор не бомбят всеми военно-воздушными силами НАТО , действует только в одной сфере — того самого ядерного оружия. Во всех остальных сферах у нас с Североатлантическим блоком кричащий диспаритет. Совокупный размер экономик, численность населения (читай — мобилизационный ресурс), количество обычных вооружений — во всем этом Штаты плюс страны ЕС многократно превосходят Россию.

Западные "ястребы" особенно любят подчеркивать эти факты, когда требуют от своих правительств радикальных антироссийских шагов. Во всем НАТО военный бюджет одних США в 16 раз больше российского! В Европе полмиллиарда человек — и мы боимся силой поставить на место Россию, в которой всего 150 миллионов?!

Всю эту пропаганду сводит на нет один нюанс. Маленький такой нюансик — ядерное оружие. Да, по количеству танков, авианосцев и потенциальных солдат Запад на порядки превосходит Россию. Но как он в случае войны заставит русских воевать против себя исключительно конвенциональными вооружениями? Никак не заставит.

Поэтому американцам и европейцам последние годы приходилось идти в обход и искать хитрые альтернативы старой доброй войне для нанесения России "стратегического поражения". Такие, как тысячи санкций и война по доверенности через украинские руки.

Поэтому на всю натовскую милитаризацию Россия отвечала разработкой "Орешников", "Буревестников" и прочих потенциальных носителей ядерных боеголовок, не давая втянуть себя в гонку вооружений и надорвать свою экономику, как Советский Союз.

Поэтому до сих пор остается в безопасности российский северо-запад, хотя с территорий сопредельных стран НАТО сейчас при желании можно было бы попытаться захватить Санкт-Петербург или Калининград . Желание такое у НАТО, может быть, и есть — возможности нет. Потому что у России есть ядерное оружие и возможность его применения нельзя не учитывать.

У сторонников прямого столкновения с Россией осталась только одна лазейка, чтобы настоять на своем: продвигать миф, что ядерного оружия у Москвы… нет. У Советского Союза когда-то было, но сейчас от того оружия осталась ржавая рухлядь где-то в Сибири. Мол, этот хлам давно не взрывается и не взлетает. Так что нечего бояться Путина , который "бряцает ядерными мощами". Нужно смело готовиться к войне обычными вооружениями, в которой союзникам ничего серьезного не угрожает.

Почему такая уверенность, что у СССР ядерные бомбы все-таки были? Да потому что Советский Союз проводил ядерные испытания. Отчего самовнушение, что у Москвы от тех времен осталась пыльная ветошь? Оттого, что современная Россия ядерные испытания не проводит. И рискует через несколько лет получить за демонстрацию своего миролюбия войну на Балтике.