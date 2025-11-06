European Aquatics сделает заявление по поводу ЧЕ на короткой воде

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) объявила на своем официальном сайте о намерении сделать заявление по поводу чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Польше, куда хозяева соревнований не хотят допускать россиян.

23 октября президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что россияне не смогут выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше, так как в эту страну не пускают российских спортсменов. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил в тот же день заявил о том, что ОКР направит ноту главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры.

European Aquatics в своем релизе сообщил, что 5 ноября бюро Всемирной федерации плавания (World Aquatics) уведомило организацию о изменениях в правилах участия спортсменов в период конфликтов.

« "Нейтральные спортсмены теперь имеют право участвовать во всех соревнованиях по водному поло и командных дисциплинах, в дополнение к индивидуальным соревнованиям. Кроме того, действие правил теперь распространяется на все континентальные соревнования (помимо любых мероприятий World Aquatics или квалификационных соревнований на чемпионаты мира и/или Олимпийские игры) во всех дисциплинах и возрастных категориях. Это решение вступает в силу немедленно", - подчеркивается в релизе.

"Что касается предстоящего чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет в Люблине с 2 по 7 декабря, European Aquatics и местный организационный комитет изучают новые правила World Aquatics, и вскоре будет сделано заявление", - сообщает организация.