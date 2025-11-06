Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге провели рейды по местам выступлений уличных музыкантов - РИА Новости, 06.11.2025
16:52 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/peterburg-2053227723.html
В Петербурге провели рейды по местам выступлений уличных музыкантов
В Петербурге провели рейды по местам выступлений уличных музыкантов - РИА Новости, 06.11.2025
В Петербурге провели рейды по местам выступлений уличных музыкантов
Профилактические рейды по местам выступлений уличных музыкантов прошли в Санкт-Петербурге, по их результатам составлены 23 административных протокола о... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T16:52:00+03:00
2025-11-06T16:52:00+03:00
санкт-петербург
россия
диана логинова
санкт-петербург
россия
санкт-петербург, россия, диана логинова
Санкт-Петербург, Россия, Диана Логинова
В Петербурге провели рейды по местам выступлений уличных музыкантов

В Петербурге прошли рейды по контролю соблюдения требований уличных выступлений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Профилактические рейды по местам выступлений уличных музыкантов прошли в Санкт-Петербурге, по их результатам составлены 23 административных протокола о нарушении исполнителями установленных к ним требований, сообщил городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Санкт-Петербурге в период с 20 по 31 октября комитет совместно с ГУМВД России по Санкт-Петербургу провел серию рейдов, направленных на выявление и пресечение нарушений порядка организации и проведения уличных выступлений", – говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Источник: в Петербурге группу подростков-музыкантов доставили в полицию
28 октября, 22:29
Как отмечается, рейды проводились в местах наибольшего скопления людей, где традиционно проходят уличные представления и акции. Особое внимание уделялось соблюдению установленных правил, касающихся уровня шума, а также наличию необходимых разрешений на проведение выступлений.
В результате профилактических мероприятий составлены 23 протокола по статье 8.6.2 городского закона об административных правонарушениях, которая устанавливает ответственность за нарушение порядка проведения и требований к уличным выступлениям в Петербурге.
При этом, как уточняет комитет по вопросам законности, "к нарушителям применялась обеспечительная мера - изъятие орудий и предметов совершения административных правонарушений".
Как сообщала в октябре объединенная пресс-служба судов Петербурга, уличная певица Диана Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города.
Также 28 октября Ленинский районный суд назначил Логиновой, исполнявшей песни иноагентов, штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Певица Диана Логинова (Наоко) - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
На уличную певицу Логинову составили еще один протокол
29 октября, 22:21
 
Санкт-ПетербургРоссияДиана Логинова
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
