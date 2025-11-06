В Петербурге провели рейды по местам выступлений уличных музыкантов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Профилактические рейды по местам выступлений уличных музыкантов прошли в Санкт-Петербурге, по их результатам составлены 23 административных протокола о нарушении исполнителями установленных к ним требований, . Профилактические рейды по местам выступлений уличных музыкантов прошли в Санкт-Петербурге, по их результатам составлены 23 административных протокола о нарушении исполнителями установленных к ним требований, сообщил городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"В Санкт-Петербурге в период с 20 по 31 октября комитет совместно с ГУМВД России по Санкт-Петербургу провел серию рейдов, направленных на выявление и пресечение нарушений порядка организации и проведения уличных выступлений", – говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Как отмечается, рейды проводились в местах наибольшего скопления людей, где традиционно проходят уличные представления и акции. Особое внимание уделялось соблюдению установленных правил, касающихся уровня шума, а также наличию необходимых разрешений на проведение выступлений.

В результате профилактических мероприятий составлены 23 протокола по статье 8.6.2 городского закона об административных правонарушениях, которая устанавливает ответственность за нарушение порядка проведения и требований к уличным выступлениям в Петербурге.

При этом, как уточняет комитет по вопросам законности, "к нарушителям применялась обеспечительная мера - изъятие орудий и предметов совершения административных правонарушений".

Как сообщала в октябре объединенная пресс-служба судов Петербурга, уличная певица Диана Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города.