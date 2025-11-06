Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 50 миллионов рублей
12:04 06.11.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 50 миллионов рублей
Пенсионер в Санкт-Петербурге отдал мошенникам около 50 миллионов рублей под предлогом "декларации средств", сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 06.11.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 50 миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Пенсионер в Санкт-Петербурге отдал мошенникам около 50 миллионов рублей под предлогом "декларации средств", сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"5 ноября в 19.20 в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга обратился 80-летний житель дома 8 на Поэтическом бульваре. Пожилой петербуржец сообщил, что в телефонном разговоре неизвестные, представившиеся сотрудниками различных служб, ввели его в заблуждение: под предлогом "необходимости декларирования средств" он передал курьерам все свои накопления - 49,9 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба.
По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Проводится расследование.
В Москве мошенники выманили у пенсионерки 28 миллионов рублей
2 ноября, 14:14
Заголовок открываемого материала