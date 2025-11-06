https://ria.ru/20251106/peterburg-2053158624.html
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 50 миллионов рублей
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 50 миллионов рублей
Пенсионер в Санкт-Петербурге отдал мошенникам около 50 миллионов рублей под предлогом "декларации средств", сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 06.11.2025
