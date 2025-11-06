https://ria.ru/20251106/peterburg-2053158501.html
Станцию метро "Девяткино" в Петербурге закрыли из-за воды
Подземный переход на станции "Девяткино" в Петербурге закрыт из-за поступления воды с улицы, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского метрополитена. РИА Новости, 06.11.2025
