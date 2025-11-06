Рейтинг@Mail.ru
Станцию метро "Девяткино" в Петербурге закрыли из-за воды - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 06.11.2025 (обновлено: 12:10 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/peterburg-2053158501.html
Станцию метро "Девяткино" в Петербурге закрыли из-за воды
Станцию метро "Девяткино" в Петербурге закрыли из-за воды - РИА Новости, 06.11.2025
Станцию метро "Девяткино" в Петербурге закрыли из-за воды
Подземный переход на станции "Девяткино" в Петербурге закрыт из-за поступления воды с улицы, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского метрополитена. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T12:03:00+03:00
2025-11-06T12:10:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053159108_0:196:785:638_1920x0_80_0_0_214f2edb72d9b836ff23ad4060b1f755.jpg
https://ria.ru/20251105/peterburg-2052977125.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053159108_0:197:785:786_1920x0_80_0_0_17d9a2202d010812f11dc8b028cb1fe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Станцию метро "Девяткино" в Петербурге закрыли из-за воды

Станцию метро "Девяткино" в Петербурге закрыли из-за поступления воды с улицы

Подземный переход на станции метро "Девяткино" в Петербурге. Кадр видео из соцсетей
Подземный переход на станции метро Девяткино в Петербурге. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Подземный переход на станции метро "Девяткино" в Петербурге. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Подземный переход на станции "Девяткино" в Петербурге закрыт из-за поступления воды с улицы, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского метрополитена.
"Станция "Девяткино", подземный переход, лестница №19 закрыта для входа и выхода пассажиров из-за поступления воды с улицы", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Петербурге мужчина упал на рельсы метро и погиб
5 ноября, 14:55
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала