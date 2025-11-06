https://ria.ru/20251106/pavlograd-2053183308.html
В Днепропетровской области прогремел взрыв
В Днепропетровской области прогремел взрыв - РИА Новости, 06.11.2025
В Днепропетровской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел четверг в городе Павлограде в Днепропетровской области на Украине, сообщило издание "Телеграф". РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T13:36:00+03:00
2025
в мире, павлоград, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области прогремел взрыв
