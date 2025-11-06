Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры первого за 14 лет парома из Турции в Сочи рассказали о поездке - РИА Новости, 06.11.2025
01:03 06.11.2025
Пассажиры первого за 14 лет парома из Турции в Сочи рассказали о поездке
Пассажиры первого за 14 лет парома из Турции в Сочи рассказали о поездке
2025-11-06T01:03:00+03:00
2025-11-06T01:03:00+03:00
сочи
трабзон (провинция)
турция
экономика
сочи
трабзон (провинция)
турция
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051552689_82:0:1042:720_1920x0_80_0_0_98ab10730472fbdb574937f3cc5b0e21.jpg
1920
1920
true
Сочи, Трабзон (провинция), Турция, Экономика
Пассажиры первого за 14 лет парома из Турции в Сочи рассказали о поездке

Пассажиры первого за 14 лет парома Трабзон — Сочи прибыли из разных городов

© РИА Новости / Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкПаром Трабзон - Сочи
Паром Трабзон - Сочи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Перейти в медиабанк
Паром Трабзон - Сочи. Архивное фото
ТРАБЗОН, 6 ноя – РИА Новости. Пассажиры первого парома по маршруту Трабзон-Сочи рассказали РИА Новости, что прибыли из разных городов Турции, некоторые планировали отправиться именно первым рейсом, большинство специально приехали в Трабзон, чтобы добраться в Россию.
Первый за 14 лет паром отправился по маршруту из турецкого Трабзона в Сочи в 21.10 мск в среду, таким образом, восстановлено паромное сообщение между РФ и Турцией. Время в пути до Сочи составит 12 часов.
Девушка держит в руках деньги - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Пассажиры парома "Трабзон — Сочи" смогут расплачиваться на борту рублями
29 октября, 17:20
На борту парома 20 пассажиров. В честь запуска линии компания пересадила в каюты пассажиров, которые приобрели билеты на "самолетные" кресла, и угостила их бесплатным ужином.
Татьяна из Москвы рассказала, что работает в индустрии туризма.
"Очень люблю путешествовать: у меня сейчас было большое путешествие по Турции, решила закончить его именно Трабзоном, почему бы нет?" - сказала Татьяна.
По ее словам, на самом первом рейсе она оказалась случайно, так как авиабилеты из Антальи в Москву сейчас "очень дорогие".
"Стала искать другие варианты попасть в Москву, увидела новости про паром и поняла, что это судьба, что паром не стартовал 29 октября, так как ждал меня", - говорит собеседница агентства.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Источник: Турция оценила запрет ЕС на туристические услуги в России
23 октября, 16:46
Она отметила, что в Трабзоне ее тепло встретили.
Гражданин Турции Айдын Кексал очень рад запуску регулярных рейсов.
"Я живу на две страны - жена и ребенок в Сочи. Раньше было тяжело добираться - из Стамбула самолетом в Трабзон, отсюда в Грузию, теперь есть удобный маршрут. Будем регулярно так ездить", - рассказал Айдын. По его словам, обратно он вернется уже летом.
Татьяна из Сочи рассказала, что прилетела в Анталью отдыхать с мужем.
"Отдохнули в Каше, на Ликийской тропе, узнали о том, что запускается паром, и прилетели из Антальи в Трабзон, чтобы попасть на него - хотели попасть на открытие (регулярного сообщения - ред.). Для Сочи это вообще хорошая новость, думаю, будет большой поток туристов", - отметила Татьяна.
Семен из Санкт-Петербурга также отдыхал в течение месяца на турецких курортах Средиземного моря.
"Планировал возвращаться каким-то способом - может быть, автобусом через Грузию. Мне рассказали, что вроде бы есть паром. Я приехал в город, в порту купил билет", - сказал Семен.
В Санкт-Петербург из Сочи он планирует добраться поездом. В Трабзон Семен планирует вернуться, так как не успел доехать до знаменитого православного монастыря Сумела в окрестностях города, возведенного в начале 5 века нашей эры.
Первый с 2011 года пассажирский рейс парома из турецкого Трабзона в Сочи был запланирован на 29 октября, но в итоге его перенесли на неделю из-за шторма.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Турция намерена развивать туризм с Россией, заявил Эрдоган
3 июля 2024, 15:10
В неделю планируются два рейса парома, цены стартуют от 55 долларов со скидкой на первые рейсы. Паром Seabridge, который задействован на маршруте Трабзон-Сочи, застрахован от всех рисков, сообщил ранее РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр. Он отмечал, что пассажиры парома смогут расплачиваться на борту рублями в кафетерии и ресторане.
Чакыр сообщил, что судно рассчитано на 450 пассажиров, экипаж состоит из 25 человек, но при полной загрузке может быть увеличен до 40. Паром вмещает 20 фур или 200 легковых машин, оборудован спасательными шлюпками, катерами и другими спасательными средствами. Время в пути составит порядка 12 часов и зависит от погодных условий.
Потенциальные пассажиры интересуются рейсами парома Трабзон- Сочи и бронируют места на ноябрь и декабрь, особенно на праздники, сообщили в Liderline. Интерес проявляют граждане как России, так и Турции.
Перевозка автомобиля для пассажира будет стоить от 30 тысяч рублей, цена может вырасти из-за размера машины. Однако в ближайшее время перевозка автомобилей не планируется, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян.
Паромная линия Сочи - Трабзон (Турция) – Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года.
Судно Seabridge было построено в Италии в 1991 году, оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом 93 места - самолетные кресла в отдельном зале, остальные - в каютах со всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 2024 году. Паром предназначен для перевозки 221 легкового автомобиля. Длина морского транспортного средства – 126 метров, ширина – 18,5 метров, оно имеет восемь палуб, половина из которых пассажирские.
Морской вокзал Сочи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Паром Seabridge на маршруте Трабзон — Сочи застрахован от всех рисков
29 октября, 14:32
 
СочиТрабзон (провинция)ТурцияЭкономика
 
 
