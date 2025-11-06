Пассажиры первого за 14 лет парома из Турции в Сочи рассказали о поездке

ТРАБЗОН, 6 ноя – РИА Новости. Пассажиры первого парома по маршруту Трабзон-Сочи рассказали РИА Новости, что прибыли из разных городов Турции, некоторые планировали отправиться именно первым рейсом, большинство специально приехали в Трабзон, чтобы добраться в Россию.

Первый за 14 лет паром отправился по маршруту из турецкого Трабзона Сочи в 21.10 мск в среду, таким образом, восстановлено паромное сообщение между РФ Турцией . Время в пути до Сочи составит 12 часов.

На борту парома 20 пассажиров. В честь запуска линии компания пересадила в каюты пассажиров, которые приобрели билеты на "самолетные" кресла, и угостила их бесплатным ужином.

Татьяна из Москвы рассказала, что работает в индустрии туризма.

"Очень люблю путешествовать: у меня сейчас было большое путешествие по Турции, решила закончить его именно Трабзоном, почему бы нет?" - сказала Татьяна.

По ее словам, на самом первом рейсе она оказалась случайно, так как авиабилеты из Антальи в Москву сейчас "очень дорогие".

"Стала искать другие варианты попасть в Москву, увидела новости про паром и поняла, что это судьба, что паром не стартовал 29 октября, так как ждал меня", - говорит собеседница агентства.

Она отметила, что в Трабзоне ее тепло встретили.

Гражданин Турции Айдын Кексал очень рад запуску регулярных рейсов.

"Я живу на две страны - жена и ребенок в Сочи. Раньше было тяжело добираться - из Стамбула самолетом в Трабзон, отсюда в Грузию , теперь есть удобный маршрут. Будем регулярно так ездить", - рассказал Айдын. По его словам, обратно он вернется уже летом.

Татьяна из Сочи рассказала, что прилетела в Анталью отдыхать с мужем.

"Отдохнули в Каше, на Ликийской тропе, узнали о том, что запускается паром, и прилетели из Антальи в Трабзон, чтобы попасть на него - хотели попасть на открытие (регулярного сообщения - ред.). Для Сочи это вообще хорошая новость, думаю, будет большой поток туристов", - отметила Татьяна.

"Планировал возвращаться каким-то способом - может быть, автобусом через Грузию. Мне рассказали, что вроде бы есть паром. Я приехал в город, в порту купил билет", - сказал Семен.

В Санкт-Петербург из Сочи он планирует добраться поездом. В Трабзон Семен планирует вернуться, так как не успел доехать до знаменитого православного монастыря Сумела в окрестностях города, возведенного в начале 5 века нашей эры.

Первый с 2011 года пассажирский рейс парома из турецкого Трабзона в Сочи был запланирован на 29 октября, но в итоге его перенесли на неделю из-за шторма.

В неделю планируются два рейса парома, цены стартуют от 55 долларов со скидкой на первые рейсы. Паром Seabridge, который задействован на маршруте Трабзон-Сочи, застрахован от всех рисков, сообщил ранее РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр. Он отмечал, что пассажиры парома смогут расплачиваться на борту рублями в кафетерии и ресторане.

Чакыр сообщил, что судно рассчитано на 450 пассажиров, экипаж состоит из 25 человек, но при полной загрузке может быть увеличен до 40. Паром вмещает 20 фур или 200 легковых машин, оборудован спасательными шлюпками, катерами и другими спасательными средствами. Время в пути составит порядка 12 часов и зависит от погодных условий.

Потенциальные пассажиры интересуются рейсами парома Трабзон- Сочи и бронируют места на ноябрь и декабрь, особенно на праздники, сообщили в Liderline. Интерес проявляют граждане как России, так и Турции.

Перевозка автомобиля для пассажира будет стоить от 30 тысяч рублей, цена может вырасти из-за размера машины. Однако в ближайшее время перевозка автомобилей не планируется, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян.

Паромная линия Сочи - Трабзон (Турция) – Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года.