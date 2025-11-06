Рейтинг@Mail.ru
"Наступило отчаяние". На Западе сделали заявление о плане ЕС против России - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 06.11.2025 (обновлено: 16:50 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/otchayanie-2053224356.html
"Наступило отчаяние". На Западе сделали заявление о плане ЕС против России
"Наступило отчаяние". На Западе сделали заявление о плане ЕС против России - РИА Новости, 06.11.2025
"Наступило отчаяние". На Западе сделали заявление о плане ЕС против России
Европейские лидеры рассматривают возможность использования замороженных российских активов для нового кредита Украине из-за безысходности, заявил профессор... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T16:36:00+03:00
2025-11-06T16:50:00+03:00
в мире
украина
россия
москва
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
гленн дизен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053097812.html
https://ria.ru/20251105/aktivy-2052308953.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d26c174dec05d88a8cfb56d3077af98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, гленн дизен, замороженные российские активы
В мире, Украина, Россия, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Гленн Дизен, Замороженные российские активы
"Наступило отчаяние". На Западе сделали заявление о плане ЕС против России

Дизен: в ЕС нацелились на замороженные активы России из-за отчаяния

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры рассматривают возможность использования замороженных российских активов для нового кредита Украине из-за безысходности, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Европейцы не могут позволить себе продолжать войну, поскольку, как мы знаем, США пытаются переложить на европейцев все большую ответственность. <…> Опять же, их экономика в упадке. Украина стала большой статьей расходов, и именно потому, что европейцы не могут себе этого позволить, наступило отчаяние", — отметил он.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Она проиграет войну". На Западе раскрыли план против России
Вчера, 03:45
Эксперт также подчеркнул, что кража российских средств сделает Европу изгоем в международной финансовой системе.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
С января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России. В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Плевать на последствия". Европа идет ва-банк
5 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияМоскваУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияГленн ДизенЗамороженные российские активы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала