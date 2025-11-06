"Наступило отчаяние". На Западе сделали заявление о плане ЕС против России

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры рассматривают возможность использования замороженных российских активов для нового кредита Украине из-за безысходности, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Европейцы не могут позволить себе продолжать войну, поскольку, как мы знаем, США пытаются переложить на европейцев все большую ответственность. <…> Опять же, их экономика в упадке. Украина стала большой статьей расходов, и именно потому, что европейцы не могут себе этого позволить, наступило отчаяние", — отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что кража российских средств сделает Европу изгоем в международной финансовой системе.
Ситуация с замороженными средствами
С января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России. В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
"Плевать на последствия". Европа идет ва-банк
5 ноября, 08:00