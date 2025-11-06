Рейтинг@Mail.ru
Атлеты России и Белоруссии потребовали соблюдения Олимпийской хартии - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/okr-2053241555.html
Атлеты России и Белоруссии потребовали соблюдения Олимпийской хартии
Атлеты России и Белоруссии потребовали соблюдения Олимпийской хартии - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Атлеты России и Белоруссии потребовали соблюдения Олимпийской хартии
Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и Национального олимпийского комитета Белоруссии потребовали в совместной декларации неукоснительного... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T17:33:00+03:00
2025-11-06T17:33:00+03:00
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийский комитет россии (окр)
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_3cd9c6fa1bda95ccba150c31c0424490.jpg
/20251106/degtjarev-2053226866.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_cb5c56e23a3d3fd564f236d7f1b8a916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр), олимпийские игры
Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Олимпийские игры
Атлеты России и Белоруссии потребовали соблюдения Олимпийской хартии

Комиссии атлетов РФ и Белоруссии потребовали соблюдения Олимпийской хартии

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкКонцерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и Национального олимпийского комитета Белоруссии потребовали в совместной декларации неукоснительного соблюдения фундаментальных принципов Олимпийской хартии, осуждающих дискриминацию по любым признакам, сообщается на сайте ОКР.
Декларация была принята в четверг на международном форуме "Россия - спортивная держава".
«
"Участники заседания, ссылаясь на Олимпийскую хартию, декларацию прав и обязанностей спортсменов, устав Олимпийского комитета России, устав Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, выступая от имени олимпийского сообщества наших стран и выражая консолидированную позицию, считаем своим долгом обратиться ко всем, кто остается верен подлинным ценностям и идеалам олимпизма как уникального общественного, культурного и гуманитарного феномена. Основами олимпийского движения всегда были равенство, справедливость и объединяющая сила спорта, стоящего выше политических разногласий. Сегодня эти принципы подвергаются серьезным испытаниям. В связи с этим мы призываем международное спортивное сообщество:
1. Гарантировать неотъемлемое право всех спортсменов мира на равных основаниях выступать и представлять свои страны в любых соревнованиях, без исключений. Мы требуем неукоснительного соблюдения фундаментальных принципов Олимпийской хартии, осуждающих дискриминацию по любым признакам, включая национальную принадлежность или гражданство (основополагающие принципы олимпизма 4 и 6);
2. Защитить независимость и автономию Олимпийского движения. Спорт не должен становиться инструментом реализации политических или иных внешних заказов, противоречащих своей изначальной объединяющей и гуманитарной миссии (основополагающий принцип олимпизма 5);
3. Прекратить пагубную практику разделения стран и народов на основе принципов лояльности, политической целесообразности или финансовой выгоды. Развитие олимпийского движения должно быть основано на совместных усилиях во имя спорта, мира и прогресса, а не на исключении и изоляции (основополагающий принцип олимпизма 5);
4. Руководствоваться при принятии любых решений, в первую очередь, интересами спортсменов, стремлением к высшим спортивным достижениям и честной конкуренции. Нельзя подменять вечные олимпийские принципы сиюминутными конъюнктурными тенденциями, которые вносят раскол в мировую спортивную семью и ставят под сомнение саму идею олимпизма как универсальной силы, объединяющей человечество во имя добра (основополагающие принципы олимпизма 1, 3 и 5).
Мы верим, что спорт должен строить мосты, а не возводить стены. Мы остаемся приверженными идеалам честной игры и готовы внести свой вклад в сохранение и укрепление подлинного олимпийского духа для будущих поколений", - говорится в тексте совместной декларации олимпийских комитетов России и Белоруссии.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции, допустив россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Дегтярев отметил результаты россиян на международных чемпионатах
6 ноября, 16:48
 
Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Олимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала