Атлеты России и Белоруссии потребовали соблюдения Олимпийской хартии

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и Национального олимпийского комитета Белоруссии потребовали в совместной декларации неукоснительного соблюдения фундаментальных принципов Олимпийской хартии, осуждающих дискриминацию по любым признакам, сообщается на сайте ОКР.

Декларация была принята в четверг на международном форуме "Россия - спортивная держава".

« "Участники заседания, ссылаясь на Олимпийскую хартию, декларацию прав и обязанностей спортсменов, устав Олимпийского комитета России, устав Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, выступая от имени олимпийского сообщества наших стран и выражая консолидированную позицию, считаем своим долгом обратиться ко всем, кто остается верен подлинным ценностям и идеалам олимпизма как уникального общественного, культурного и гуманитарного феномена. Основами олимпийского движения всегда были равенство, справедливость и объединяющая сила спорта, стоящего выше политических разногласий. Сегодня эти принципы подвергаются серьезным испытаниям. В связи с этим мы призываем международное спортивное сообщество:

1. Гарантировать неотъемлемое право всех спортсменов мира на равных основаниях выступать и представлять свои страны в любых соревнованиях, без исключений. Мы требуем неукоснительного соблюдения фундаментальных принципов Олимпийской хартии, осуждающих дискриминацию по любым признакам, включая национальную принадлежность или гражданство (основополагающие принципы олимпизма 4 и 6);

2. Защитить независимость и автономию Олимпийского движения. Спорт не должен становиться инструментом реализации политических или иных внешних заказов, противоречащих своей изначальной объединяющей и гуманитарной миссии (основополагающий принцип олимпизма 5);

3. Прекратить пагубную практику разделения стран и народов на основе принципов лояльности, политической целесообразности или финансовой выгоды. Развитие олимпийского движения должно быть основано на совместных усилиях во имя спорта, мира и прогресса, а не на исключении и изоляции (основополагающий принцип олимпизма 5);

4. Руководствоваться при принятии любых решений, в первую очередь, интересами спортсменов, стремлением к высшим спортивным достижениям и честной конкуренции. Нельзя подменять вечные олимпийские принципы сиюминутными конъюнктурными тенденциями, которые вносят раскол в мировую спортивную семью и ставят под сомнение саму идею олимпизма как универсальной силы, объединяющей человечество во имя добра (основополагающие принципы олимпизма 1, 3 и 5).

Мы верим, что спорт должен строить мосты, а не возводить стены. Мы остаемся приверженными идеалам честной игры и готовы внести свой вклад в сохранение и укрепление подлинного олимпийского духа для будущих поколений", - говорится в тексте совместной декларации олимпийских комитетов России и Белоруссии.