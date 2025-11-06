Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об именных лекарственных сертификатах - РИА Новости, 06.11.2025
00:04 06.11.2025
В Госдуму внесут проект об именных лекарственных сертификатах
В Госдуму внесут проект об именных лекарственных сертификатах - РИА Новости, 06.11.2025
В Госдуму внесут проект об именных лекарственных сертификатах
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести именной лекарственный сертификат, с помощью которого... РИА Новости, 06.11.2025
общество
госдума рф
справедливая россия
2025
общество, госдума рф, справедливая россия
Общество, Госдума РФ, Справедливая Россия
В Госдуму внесут проект об именных лекарственных сертификатах

В Госдуму внесут проект об именных лекарственных сертификатах для малоимущих

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести именной лекарственный сертификат, с помощью которого возможно будет получать необходимые лекарства на фиксированную сумму, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Фармацевт выдает лекарства - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2025 году
2 сентября, 14:46
"Законопроектом предлагается предоставлять малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, адресную государственную социальную помощь в виде лекарственного сертификата", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что данный сертификат позволит его владельцу приобрести на выделенную фиксированную денежную сумму необходимые лекарственные препараты для медицинского применения.
Номинальную стоимость лекарственного сертификата предлагается установить в размере 25% величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ в месяц, что в 2025 году составит около 4,5 тысячи рублей.
Предполагается, что лекарственный сертификат действует на территории субъекта Российской Федерации, выдавшего его.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарств
27 октября, 13:45
Необходимые лекарственные препараты для медицинского применения предлагается предоставлять согласно перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Кроме того, в документах сказано, что данная мера адресной государственной социальной помощи носит заявительный характер.
Правила обращения за лекарственным сертификатом и его предоставления, перечень документов, необходимых для предоставления, период, на который он предоставляется согласно законопроекту устанавливаются уполномоченным кабмином федеральным органом исполнительной власти.
"Именной лекарственный сертификат - документ, позволяющий получать необходимые лекарства на фиксированную сумму по аналогии с электронным сертификатом на приобретение технических средств реабилитации на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых. Очень актуально для тех, кто не попадает в льготные категории, имеющие право на обеспечение медикаментами, однако испытывает затруднения в их приобретении. Особенно ценно на фоне постоянного роста цен на лекарства", - сказал Нилов РИА Новости.
В беседе с агентством соавтор проекта, депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") отметил, что данный сертификат - это инструмент живой помощи, и он даст возможность нуждающимся людям приобретать лекарства вовремя, без очередей и хождений по инстанциям. "Государство должно защищать здоровье граждан, особенно тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации", - добавил политик.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Голикова рассказала, какими лекарствами государство обеспечивает россиян
22 октября, 13:46
 
ОбществоГосдума РФСправедливая Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
