"Ночь искусств — 2025": бесплатные концерты, спектакли и экскурсии в России

Посетители собрались в зале ожидания Рижского вокзала в Москве на концерт в рамках всероссийской ежегодной акции "Ночь искусств — 2024"

Посетители собрались в зале ожидания Рижского вокзала в Москве на концерт в рамках всероссийской ежегодной акции "Ночь искусств — 2024"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Жанна Старицына. По всей России 3 и 4 ноября пройдет акция "Ночь искусств — 2025", приуроченная ко Дню народного единства. Музеи, театры и концертные площадки подготовили специальные программы. Самые интересные из них — в материале РИА Новости.

Главное в Москве: классика, поэзия и немного джаза

В ГМИИ имени А. С. Пушкина выступят пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов и камерный оркестр "Наследие". В программу войдут произведения Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича — струнная серенада и Первый концерт для фортепиано, камерного оркестра и солирующей трубы.

Классические произведения прозвучат и в Доме Пашкова. Московский фестивальный оркестр под управлением Николая Хондзинского подготовил программы "Ближе к Чайковскому" и "Отзвуки империи", включающие музыку Георгия Свиридова и Сергея Рахманинова.

Завершит день выступление Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", который исполнит "Маленькую ночную серенаду" Моцарта и "Воспоминание о Флоренции" Чайковского.

В Государственном музее Александра Пушкина пройдет литературный вечер, посвященный трем поэтам. К 130-летию со дня рождения Сергея Есенина артисты московского Театра на Юго-Западе прочтут его знаковые произведения. Затем гости услышат программу "Все начинается с любви…", посвященную Роберту Рождественскому.

Завершит вечер моноспектакль народного артиста России Евгения Князева "Пиковая дама" по повести Александра Пушкина.

Любителей джаза ждут в концертном зале "Академия", где пианист и дирижер Сергей Жилин вместе с коллективом "Фонограф-Симфо-Джаз" объединят классику и авторские аранжировки. А джаз-оркестр под управлением Игоря Бутмана выступит на двухпалубном корабле во время прогулки по Москве-реке.

Необычное: прогулки при фонариках и игра на гуслях

Поздним вечером можно будет прогуляться по темным аллеям музея-заповедника "Царицыно" — последняя экскурсия начнется в 21:00. Перед этим гостей приглашают на медиаторский тур по выставке "Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее". Еще один необычный формат предлагает Музей авангарда на Шаболовке — здесь экскурсия пройдет в полной темноте. Участникам раздадут фонарики, чтобы рассмотреть экспонаты под новым углом.

В Музее гармоники Альфреда Мирека расскажут об инструментах прошлых веков — от баянов до гармони в виде сапога и черепашки, а музыканты продемонстрируют их звучание. В Музее Зеленограда напомнят о гуслях. На них, по легенде, Садко играл морскому царю, усмиряя шторм и вызывая русалок.

Любителей фэнтези и кино ждут в музее "Старый английский двор". Историк костюма Анна Баштова расскажет, как создавались образы героев в фильмах "Этерна", "Мастер и Маргарита" и "Бременские музыканты". А в Музее Николая Островского покажут редкий экспонат — японскую мангу Харуо Коямы "Повесть о юности" 1975 года по мотивам романа "Как закалялась сталь".

Театр и кино: экскурсии за кулисы и советская классика на экране

Театр Гоголя, отмечающий в этом году 100-летие, проведет экскурсию за кулисы вместе с артистом Анатолием Просаловым. Поздним вечером 4 ноября похожая прогулка состоится в "Мастерской Петра Фоменко": гости побывают в реквизиторском и костюмерном цехах, заглянут в гримерки и на сцену.

Московский драматический театр имени Пушкина приглашает на камерную встречу — квартирник с участием молодых артистов, выпускников творческих вузов. Они расскажут о первых шагах в профессии и выступят с номерами, подготовленными специально для вечера.

Поклонников кино ждут показы советской классики, мировых шедевров и фильмов о художниках. В сети "Москино" — "Гамлет", "Собачье сердце" и "Господин оформитель". Галерея "ЗДЕСЬ на Таганке" предложит вспомнить комедию "Мы с вами где-то встречались", а "На Трубной" — советскую фантастику "Аэлита".

Детям: каллиграфия, бумажные веера и кошачьи лапки

В усадьбе Кусково юных участниц акции приглашают на мастер-класс "Вы поедете на бал". Здесь можно будет сделать бумажный веер — обязательный аксессуар любой принцессы. В галерее "Измайлово" пройдет мастер-класс "У меня лапки". На нем дети смогут сшить мягкий брелок в виде кошачьей лапки.

В Музее-панораме "Бородинская битва" состоится занятие "Перо, чернила, лист бумаги…". Гостей познакомят с техникой каллиграфии, расскажут, что такое чернильница и промокашка, и предложат попробовать писать по старинным прописям XIX века.

От Петербурга до Владивостока: ледокол и комиксы

К акции в этом году впервые присоединится музей "Ледокол "Красин" в Санкт-Петербурге. Экскурсия позволит почувствовать себя членом экипажа, узнать об истории легендарного судна и его роли в освоении Арктики. А в РОСФОТО покажут кукольный спектакль "Петр Первый" — о самых заметных реформах императора. Расскажут об основании города, развитии флота и любопытных нововведениях — от кофе до картошки.

В Ростовском кремле вечер начнется с квиза "Искусство сквозь года", затем состоится экскурсия по выставке "Фронт и тыл. Ростов в годы Великой Отечественной войны".

Во Владивостоке Третьяковская галерея приглашает на встречу с арт-группой Hero4Hero, создающей мультимедиа и комиксы о культурном наследии Дальнего Востока. Художники расскажут, как начать собственный проект. В этот же день пройдет мастер-класс "Ночные работы Михаила Врубеля": участники смогут попробовать себя в мозаичной технике.