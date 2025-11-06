https://ria.ru/20251106/narkotiki-2053297642.html
В Азербайджане пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана в Россию
В Азербайджане пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана в Россию
Сотрудники государственного таможенного комитета Азербайджана предотвратили попытку контрабанды почти ста килограммов наркотиков из Ирана в Россию, сообщает в... РИА Новости, 06.11.2025
В Азербайджане пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана в Россию
Азербайджанские таможенники не дали переправить 100 кг наркотиков из Ирана в РФ