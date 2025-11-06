Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана в Россию - РИА Новости, 06.11.2025
21:20 06.11.2025
В Азербайджане пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана в Россию
В Азербайджане пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана в Россию
2025
иран, россия, азербайджан
Иран, Россия, Азербайджан
В Азербайджане пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана в Россию

Азербайджанские таможенники не дали переправить 100 кг наркотиков из Ирана в РФ

БАКУ, 6 ноя – РИА Новости. Сотрудники государственного таможенного комитета Азербайджана предотвратили попытку контрабанды почти ста килограммов наркотиков из Ирана в Россию, сообщает в четверг пресс-служба таможенного комитета республики.
"На территории Билясувара (200 километров от Баку, вблизи ирано-азербайджанской границы – ред.) было изъято 97 килограммов 530 граммов наркотических веществ, спрятанных среди овощного груза. Наркотики пытались провести транзитом из Ирана в Россию под видом груза с салатом латук", - говорится в сообщении.
В начале октября текущего года азербайджанские пограничники пресекли попытку контрабанды по Каспийскому морю 510 килограммов наркотических веществ.
В Баку арестовали еще двоих россиян, подозреваемых в транзите наркотиков
1 июля, 21:43
ИранРоссияАзербайджан
 
 
