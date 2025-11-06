Рейтинг@Mail.ru
"Кайрат" проиграл "Интеру" в матче Лиги чемпионов
Футбол
 
01:04 06.11.2025
"Кайрат" проиграл "Интеру" в матче Лиги чемпионов
Итальянский "Интер" переиграл казахстанский "Кайрат" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Итальянский "Интер" переиграл казахстанский "Кайрат" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1 в пользу "Интера". В составе победителей мячи забили Лаутаро Мартинес (45-я минута) и Карлос Аугусто (67). У "Кайрата" отличился Офри Арад (55).
Лига чемпионов УЕФА
05 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Интер М
2 : 1
Кайрат
45‎’‎ • Лаутаро Мартинес
67‎’‎ • Карлос Аугусто
(Франческо Пио Эспозито)
55‎’‎ • Офри Арад
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер", набрав 12 очков, занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда выиграла четыре матча из четырех. "Кайрат" (1) располагается на 34-й строчке.
В следующем туре "Интер" 26 ноября сыграет в гостях с испанским "Атлетико", в этот же день "Кайрат" встретится на выезде с датским "Копенгагеном".
Результаты других матчей:
"Аякс" (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция) - 0:3;
"Бенфика" (Португалия) - "Байер" (Германия) - 0:1;
"Марсель" (Франция) - "Аталанта" (Италия) - 0:1;
"Ньюкасл" (Англия) - "Атлетик" (Испания) - 2:0.
