02:43 06.11.2025
Онищенко оценил идею сократить летние каникулы школьников
Онищенко оценил идею сократить летние каникулы школьников
общество, москва, геннадий онищенко, ольга ярославская, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Москва, Геннадий Онищенко, Ольга Ярославская, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко оценил идею сократить летние каникулы школьников

Онищенко: сокращение летних каникул нельзя распространять на младшие классы

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тему сокращения летних каникул у школьников необходимо изучить, эта идея влечет за собой необходимость выплачивать зарплату учителям, а также ее точно нельзя распространять на начальные классы, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что июнь следует сделать учебным месяцем, школьников следует обучать творческим дисциплинам.
"Изучить эту тему, конечно, надо... Рассмотреть в совокупности с нагрузкой. Самое главное, как быть учителям: как им оплачивать это? Ведь у нас по рабочим дням считается зарплата у учителя, не по количеству часов, хотя они (часы - ред.) идут тоже в зачет", - сказал Онищенко.
Он также напомнил, что во время летних каникул в некоторых школах проводят ремонтные работы.
"Не будем (этой инициативе - ред.) говорить ни да, ни нет, ее надо соответствующим образом проработать и поискать решение. Для каких классов можно уменьшать каникулы, возможно, а для каких-то - точно нет. Во всяком случае для начальной школы я бы этого не делал. Потому что дети в таком возрасте - для них это очень трудный период. Надо со всех сторон этот вопрос изучать", - заключил Онищенко.
Общество, Москва, Геннадий Онищенко, Ольга Ярославская, Российская академия наук, Российская академия образования
 
 
