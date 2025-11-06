https://ria.ru/20251106/kanikuly-2053094140.html
Онищенко оценил идею сократить летние каникулы школьников
Онищенко оценил идею сократить летние каникулы школьников - РИА Новости, 06.11.2025
Онищенко оценил идею сократить летние каникулы школьников
Тему сокращения летних каникул у школьников необходимо изучить, эта идея влечет за собой необходимость выплачивать зарплату учителям, а также ее точно нельзя... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T02:43:00+03:00
2025-11-06T02:43:00+03:00
2025-11-06T02:43:00+03:00
общество
москва
геннадий онищенко
ольга ярославская
российская академия наук
российская академия образования
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_0:0:1808:1017_1920x0_80_0_0_c6dcb7659483fedaf861121f898d32e5.jpg
https://ria.ru/20251104/kanikuly-2052699844.html
https://ria.ru/20250818/ucheba-2036152749.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_226:0:1582:1017_1920x0_80_0_0_24dacea9dc754be4456d8d27541f62ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, геннадий онищенко, ольга ярославская, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Москва, Геннадий Онищенко, Ольга Ярославская, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко оценил идею сократить летние каникулы школьников
Онищенко: сокращение летних каникул нельзя распространять на младшие классы
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тему сокращения летних каникул у школьников необходимо изучить, эта идея влечет за собой необходимость выплачивать зарплату учителям, а также ее точно нельзя распространять на начальные классы, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
заявила, что июнь следует сделать учебным месяцем, школьников следует обучать творческим дисциплинам.
"Изучить эту тему, конечно, надо... Рассмотреть в совокупности с нагрузкой. Самое главное, как быть учителям: как им оплачивать это? Ведь у нас по рабочим дням считается зарплата у учителя, не по количеству часов, хотя они (часы - ред.) идут тоже в зачет", - сказал Онищенко
.
Он также напомнил, что во время летних каникул в некоторых школах проводят ремонтные работы.
"Не будем (этой инициативе - ред.) говорить ни да, ни нет, ее надо соответствующим образом проработать и поискать решение. Для каких классов можно уменьшать каникулы, возможно, а для каких-то - точно нет. Во всяком случае для начальной школы я бы этого не делал. Потому что дети в таком возрасте - для них это очень трудный период. Надо со всех сторон этот вопрос изучать", - заключил Онищенко.