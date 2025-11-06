Онищенко оценил идею сократить летние каникулы школьников

"Не будем (этой инициативе - ред.) говорить ни да, ни нет, ее надо соответствующим образом проработать и поискать решение. Для каких классов можно уменьшать каникулы, возможно, а для каких-то - точно нет. Во всяком случае для начальной школы я бы этого не делал. Потому что дети в таком возрасте - для них это очень трудный период. Надо со всех сторон этот вопрос изучать", - заключил Онищенко.