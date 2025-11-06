В ГД внесут проект о запрете приготовления кулинарной продукции в магазинах

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить приготовление и фасовки кулинарной продукции в магазинах, а также запретить продажу товаров с истекающим сроком годности – менее 24 часов и ограничить торговую наценку в 15%, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов . Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.

"Законопроект предусматривает запрет на приготовление готовой еды (кулинарной продукции) в торговых объектах. Кроме того, законопроект устанавливает запрет на реализацию продовольственных товаров с оставшимся сроком годности менее двадцати четырех часов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что " Справедливая Россия " вносит комплексные поправки в закон "О торговле", они направлены на решение многих проблем этой сферы.

"В первую очередь, мы предлагаем ограничить торговую наценку в рознице – она не должна превышать 15%, а ещё магазины нужно обязать указывать на ценниках себестоимость товара. Такие меры позволят решить проблему необоснованного и порой спекулятивного завышения цен и снижения продуктовой инфляции в масштабах всей страны", – сказал он.

Лидер партии отметил, что другая проблема касается ущемления интересов небольших производителей и поставщиков продовольствия, которое тоже приводит к росту цен.

"Региональным предприятиям непросто договориться о поставках своего товара в торговые сети. В отличие от крупных холдингов, у них нет больших объёмов, и они не обладают так называемой "переговорной силой" для отстаивания своих позиций", - добавил Миронов.

По его словам, проектом предлагается установить чёткий порядок расчёта с поставщикам из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Политик уточнил, что необходимо сделать так, чтобы доля продукции региональных производителей на полках магазинов составляла не менее 25%, деньги им поступали в течение 25 дней со дня отгрузки товара, а также проектом предусматривается ограничение продажи продукции сетей под собственными брендами, так как делается это, по его мнению, в ущерб развития МСП.

"Ещё один блок поправок в закон "О торговле" регулирует продажу "готовой еды". Сегодня приготовление выпечки, салатов, десертов может происходит прямо в магазине. Говоря по-простому, прямо "не отходя от кассы". Торговые сети могут закупать продукцию кулинарии и у сторонних поставщиков, но обычно фасуется вся эта "готовая еда" прямо в магазине перед выкладкой на прилавок, что абсолютно недопустимо", – считает Миронов.

По его мнению, продажа кулинарной продукции приносит торговым сетям большую прибыль, но известны случаи отравления из-за плохой санитарии, потому что изготовление такой продукции может происходить без должного контроля качества.