В ГД внесут проект о запрете приготовления кулинарной продукции в магазинах - РИА Новости, 06.11.2025
11:21 06.11.2025
В ГД внесут проект о запрете приготовления кулинарной продукции в магазинах
В ГД внесут проект о запрете приготовления кулинарной продукции в магазинах - РИА Новости, 06.11.2025
В ГД внесут проект о запрете приготовления кулинарной продукции в магазинах
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить приготовление и фасовки кулинарной... РИА Новости, 06.11.2025
общество, сергей миронов, госдума рф, справедливая россия
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ, Справедливая Россия
В ГД внесут проект о запрете приготовления кулинарной продукции в магазинах

В ГД внесут проект о запрете приготовления и фасовки еды в магазинах

© РИА Новости / Сергей АверинВыпечка сладких булочек
Выпечка сладких булочек - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Выпечка сладких булочек . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить приготовление и фасовки кулинарной продукции в магазинах, а также запретить продажу товаров с истекающим сроком годности – менее 24 часов и ограничить торговую наценку в 15%, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Вологодской области алкомаркеты переименуют в продуктовые магазины
17 октября, 11:24
"Законопроект предусматривает запрет на приготовление готовой еды (кулинарной продукции) в торговых объектах. Кроме того, законопроект устанавливает запрет на реализацию продовольственных товаров с оставшимся сроком годности менее двадцати четырех часов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что "Справедливая Россия" вносит комплексные поправки в закон "О торговле", они направлены на решение многих проблем этой сферы.
"В первую очередь, мы предлагаем ограничить торговую наценку в рознице – она не должна превышать 15%, а ещё магазины нужно обязать указывать на ценниках себестоимость товара. Такие меры позволят решить проблему необоснованного и порой спекулятивного завышения цен и снижения продуктовой инфляции в масштабах всей страны", – сказал он.
Лидер партии отметил, что другая проблема касается ущемления интересов небольших производителей и поставщиков продовольствия, которое тоже приводит к росту цен.
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Исследование показало, сколько россиян ограничивают траты на маркетплейсах
2 ноября, 05:32
"Региональным предприятиям непросто договориться о поставках своего товара в торговые сети. В отличие от крупных холдингов, у них нет больших объёмов, и они не обладают так называемой "переговорной силой" для отстаивания своих позиций", - добавил Миронов.
По его словам, проектом предлагается установить чёткий порядок расчёта с поставщикам из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Политик уточнил, что необходимо сделать так, чтобы доля продукции региональных производителей на полках магазинов составляла не менее 25%, деньги им поступали в течение 25 дней со дня отгрузки товара, а также проектом предусматривается ограничение продажи продукции сетей под собственными брендами, так как делается это, по его мнению, в ущерб развития МСП.
"Ещё один блок поправок в закон "О торговле" регулирует продажу "готовой еды". Сегодня приготовление выпечки, салатов, десертов может происходит прямо в магазине. Говоря по-простому, прямо "не отходя от кассы". Торговые сети могут закупать продукцию кулинарии и у сторонних поставщиков, но обычно фасуется вся эта "готовая еда" прямо в магазине перед выкладкой на прилавок, что абсолютно недопустимо", – считает Миронов.
По его мнению, продажа кулинарной продукции приносит торговым сетям большую прибыль, но известны случаи отравления из-за плохой санитарии, потому что изготовление такой продукции может происходить без должного контроля качества.
"В производство салатов попадают продукты с истекающим сроком годности, хранится "готовая еда" зачастую не в самых лучших условиях, и понимают всё это граждане уже после появления проблем со здоровьем. Принятие поправок в закон "О торговле" позволит решить накопившиеся проблемы, ограничить неоправданный рост цен и защитить права граждан", - подытожил депутат.
Москва увеличивает экспорт продуктов питания - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Гарбузов: Москва увеличила экспорт продуктов питания на 18%
18 июня, 16:30
 
ОбществоСергей МироновГосдума РФСправедливая Россия
 
 
