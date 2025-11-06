Рейтинг@Mail.ru
FONBET заключил соглашение по строительству площадок с Тульской областью
17:14 06.11.2025 (обновлено: 11:44 12.11.2025)
FONBET заключил соглашение по строительству площадок с Тульской областью
FONBET заключил соглашение по строительству площадок с Тульской областью
вокруг спорта
FONBET заключил соглашение по строительству площадок с Тульской областью

© Фото : Пресс-служба FonbetФормы на Матч звезд КХЛ
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Компания FONBET в рамках международного форума "Россия - спортивная держава" заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Тульской области по строительству объектов для занятий адаптивным спортом, говорится в пресс-релизе букмекера.
В подписании приняли участие губернатор региона Дмитрий Миляев и генеральный директор Fonbet Александр Парамонов. В рамках договора будут построены новые площадки для занятий адаптивным спортом. Летом в Центральном парке Тулы были открыты две инклюзивные площадки, по соглашению планируется, что в следующем году в регионе откроют два новых объекта. Договор между сторонами стал возможен благодаря федеральному проекту "Вызов", реализуемому при поддержке благотворительной программы "ДоброFON" и ПКР.
«
"FONBET стоял у истоков создания инклюзивных площадок открытого типа, которые мы размещаем на территории нашей столицы и области. Шесть таких площадок мы уже поставили, есть соответствующие планы и на следующий год. Основная задача подобного рода проекта заключается в том, чтобы спортивную инфраструктуру инклюзивного типа сделать максимально доступной для наших людей. Поэтому всех призываю заниматься спортом. Давайте будем двигаться в этом направлении вместе", - сказал Миляев.
Помимо этого, компания заключила на форуме партнерское соглашение со Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В рамках программы "ДоброFON" компания окажет содействие проведению второго круга чемпионата России по волейболу сидя и четвертого круга чемпионата России по следж-хоккею. Оба турнира проходят в рамках "Лиги героев", их участниками станут команды, полностью или частично сформированные из ветеранов СВО. Финалы соревнований состоятся в 2026 году.
В рамках заключенного договора с Национальным инклюзивным комитетом FONBET стал партнером международного фестиваля адаптивных видов спорта "Импульс", где будет представлено более 30 видов адаптивного спорта, включая водные, ледовые и воздушные дисциплины.
Также 5 ноября на полях форума Континентальная хоккейная лига (КХЛ) презентовала формы команд на предстоящий Матч звезд, который пройдет 6-8 февраля в Екатеринбурге. FONBET является генеральным спонсором турнира. Джерси команд содержат в рисунке элемент гор и выполнены в цветах региона: малахитово-зеленый символизирует добычу изумруда, медный – добычу меди и облик "УГМК-Арены", где пройдет мероприятие, а графитово-черный и серый подчеркивают индустриальное значение Урала. Сегодня на совместном стенде Fonbet и КХЛ их вручили министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву и заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко.
Одна из сторон стенда компании на форуме оформлена в виде швейной фабрики, на которой детально показана раскадровка ролика, полностью вышитого букмекером. Этот ролик также представлен на стенде. Каждый рулон с раскадровкой достигает в длину 33 метра. На первом рулоне золотой кубок FONBET белой нитью перетекает в стадион, где показаны футбольные активы компании, на втором - вышивка переходит на хоккейную коробку и демонстрирует хоккейные клубы, с которыми сотрудничает букмекер. Всего ролик состоит из 432 вышитых кадров, на каждый из которых уходило свыше 20000 стежков.
 
