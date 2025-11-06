FONBET заключил соглашение по строительству площадок с Тульской областью

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Компания FONBET в рамках международного форума "Россия - спортивная держава" заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Тульской области по строительству объектов для занятий адаптивным спортом, говорится в пресс-релизе букмекера.

В подписании приняли участие губернатор региона Дмитрий Миляев и генеральный директор Fonbet Александр Парамонов. В рамках договора будут построены новые площадки для занятий адаптивным спортом. Летом в Центральном парке Тулы были открыты две инклюзивные площадки, по соглашению планируется, что в следующем году в регионе откроют два новых объекта. Договор между сторонами стал возможен благодаря федеральному проекту "Вызов", реализуемому при поддержке благотворительной программы "ДоброFON" и ПКР.

© Фото : Kirill Kazachkov Дмитрий Миляев и Александр Парамонов © Фото : Kirill Kazachkov Дмитрий Миляев и Александр Парамонов

« "FONBET стоял у истоков создания инклюзивных площадок открытого типа, которые мы размещаем на территории нашей столицы и области. Шесть таких площадок мы уже поставили, есть соответствующие планы и на следующий год. Основная задача подобного рода проекта заключается в том, чтобы спортивную инфраструктуру инклюзивного типа сделать максимально доступной для наших людей. Поэтому всех призываю заниматься спортом. Давайте будем двигаться в этом направлении вместе", - сказал Миляев.

Помимо этого, компания заключила на форуме партнерское соглашение со Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В рамках программы "ДоброFON" компания окажет содействие проведению второго круга чемпионата России по волейболу сидя и четвертого круга чемпионата России по следж-хоккею. Оба турнира проходят в рамках "Лиги героев", их участниками станут команды, полностью или частично сформированные из ветеранов СВО. Финалы соревнований состоятся в 2026 году.

В рамках заключенного договора с Национальным инклюзивным комитетом FONBET стал партнером международного фестиваля адаптивных видов спорта "Импульс", где будет представлено более 30 видов адаптивного спорта, включая водные, ледовые и воздушные дисциплины.

© Фото : Пресс-служба Fonbet Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев с Кубком Гагарина © Фото : Пресс-служба Fonbet Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев с Кубком Гагарина

Также 5 ноября на полях форума Континентальная хоккейная лига (КХЛ) презентовала формы команд на предстоящий Матч звезд, который пройдет 6-8 февраля в Екатеринбурге. FONBET является генеральным спонсором турнира. Джерси команд содержат в рисунке элемент гор и выполнены в цветах региона: малахитово-зеленый символизирует добычу изумруда, медный – добычу меди и облик "УГМК-Арены", где пройдет мероприятие, а графитово-черный и серый подчеркивают индустриальное значение Урала. Сегодня на совместном стенде Fonbet и КХЛ их вручили министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву и заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко.