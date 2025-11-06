Рейтинг@Mail.ru
Сокамерник Эпштейна рассказал о его сделке с прокурорами - РИА Новости, 06.11.2025
05:38 06.11.2025
Сокамерник Эпштейна рассказал о его сделке с прокурорами
Сокамерник Эпштейна рассказал о его сделке с прокурорами - РИА Новости, 06.11.2025
Сокамерник Эпштейна рассказал о его сделке с прокурорами
Бывший сокамерник обвиняемого в торговле несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна утверждает, что федеральные прокуроры США якобы пообещали миллиардеру... РИА Новости, 06.11.2025
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, джеймс коми, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Джеймс Коми, ФБР
Сокамерник Эпштейна рассказал о его сделке с прокурорами

NYP: сокамерник заявил, что Эпштейну обещали свободу за показания против Трампа

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Бывший сокамерник обвиняемого в торговле несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна утверждает, что федеральные прокуроры США якобы пообещали миллиардеру свободу в обмен на показания против президента США Дональда Трампа, сообщает газета New York Post.
Как следует из прошения о помиловании бывшего полицейского Николаса Тартальоне, полученного газетой, прокуроры якобы сказали Эпштейну, что если он скажет, что Трамп был замешан в его преступлениях, то он выйдет на свободу в рамках прошения о помиловании.
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
СМИ: Bank of America обвинили в укрывательстве преступлений Эпштейна
16 октября, 03:48
Тартальоне утверждает, что Эпштейн рассказал ему о том, как бывший прокурор Морин Коми, дочь экс-директора ФБР Джеймса Коми, сказала, что Эпштейну не нужно ничего доказывать, достаточно того, что окружение Трампа не могли ничего опровергнуть.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Пособница Эпштейна ответила на вопросы минюсту США
26 июля, 00:15
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампДжеймс КомиФБР
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
