Приблизили конец. Запад оказал Москве еще одну услугу

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. ЕС и США обеспокоены нарастающей в России дедолларизацией, а следовательно, потерей контроля. По последним подсчетам, внешняя торговля Москвы оказалась рублевой более чем наполовину, еще порядка трети приходится на валюты дружественных стран. Значит, привычные рычаги давления уже не работают.

Болезненный разрыв

Западные санкции не нанесли разрушительного урона российской экономике, признает Die Welt. Прежде всего из-за отказа от доллара и евро. В августе 55,2% внешнеторговых расчетов осуществлялись в рублях, в денежных единицах дружественных стран — порядка 30. Для сравнения, в 2021-м 84% экспорта и 67% импорта приходились на западные валюты. Сейчас — 14,3% и 15,7% соответственно, сообщает Банк России.

Стратегический уход от доллара начался еще в 2014-м, а такие впечатляющие цифры достигнуты благодаря мощном импульсу, полученному в 2022-м, говорит заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков.

"Ключевую роль сыграла переориентация торговли на Азию. Раньше более половины товарооборота приходилось на Европу, сейчас только Китай занимает порядка 40%. По итогам 2024-го товарооборот с Пекином достиг рекордных $245 милллиардов. Кроме того, существенно повлияли развитие национальной системы передачи финансовых сообщений (СПФС) и сотрудничество с китайской системой CIPS, а также рост доли юаня, которая к октябрю составила 33% в экспортных расчетах. В определенном смысле антироссийские санкции сыграли нам на руку: они стимулировали стремительный переход к импортозамещению и поиск альтернативных вариантов расчетов, поскольку именно от этого зависело будущее отечественной экономики", — объясняет эксперт.

Это естественная и эффективная реакция на санкционное давление, позволяющая минимизировать операционные риски, соглашается консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор компании "Вместе.ПРО" Олеся Бережная. "Тем не менее полная дедолларизация остается сложной задачей, и ее успех следует оценивать в том числе и по способности рубля и других безопасных валют выполнять функции доллара. Несмотря на впечатляющие достижения, пока альтернативных систем не сложилось", — говорит она.

Ограничивающий фактор

Аналитики сходятся во мнении, что пока говорить о полном отказе от западных валют рано. Так, доллар остается глобальной резервной валютой: по данным МВФ, на него приходится более половины мировых резервов. "Ни одна альтернатива (включая юань) пока не может заменить его ликвидность и стабильность", — замечает Матюшенков.

Кроме того, сохраняется и технологическая зависимость: многие международные контракты, особенно в высокотехнологичных отраслях, по-прежнему привязаны к доллару, а отказ от него требует перестройки всей цепочки поставок. К тому же стартовая цена многих товаров определяется в долларах, что приводит к расхождению между номинальной и реальной стоимостью при расчетах в национальных валютах. Более того, бизнес-проекты, привязанные к одной валюте — например, к китайскому юаню, — усложняют привлечение партнеров из третьих стран, сужая рынки сбыта. "Поэтому, несмотря на снижение доли расчетов в долларах и евро, снижение поступлений "твердой" валюты по-прежнему давит на рубль, усиливая его волатильность. Спрос на доллары для закупок критически важных товаров (например, микрочипов) сохраняется, что делает полный отказ нереалистичным", — объясняет эксперт.

В перспективе ближайших трех-пяти лет полный отказ практически недостижим, соглашается Бережная. Даже при формальном переходе на расчеты в других валютах цепочка расчетов может в конечном итоге замыкаться на долларе через третьи страны, добавляет она.

Кроме того, полный отказ от доллара лишил бы ЦБ России важного инструмента для управления рисками и обеспечения финансовой стабильности. Альтернативы пока нет.

"Рубль не может в краткосрочной перспективе заменить доллар в качестве международной валюты из-за значительного разрыва в размере экономики, развитости финансовых рынков и уровне доверия. В связи с этим реалистичной целью становится не полный отказ, а сведение операционной и резервной зависимости к управляемому минимуму, и в этой области есть значительный прогресс", — говорит Бережная.

Волновой эффект

Тем не менее Запад лишился мощных рычагов давления, признает Die Welt. Помимо сокращения использования доллара, Москва последовательно избавлялась от вложений в гособлигации США, предпочитая более безопасные активы для резервного портфеля.

Аналогичным образом поступают и другие страны, отмечает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. Государства по всему миру активно развивают внутренние системы расчетов, также идет работа над заменой SWIFT — Китай уже запустил собственную систему трансграничных расчетов Renminbi Digital.

Россия стала катализатором глобального перехода к валютной многополярности и ускорила переход к расчетам в нацвалютах в мире: Африка сократила долю доллара в расчетах с Москвой втрое, страны БРИКС также развивают механизмы обхода. Под беспрецедентным давлением удалось сохранить экспорт нефти — это демонстрирует, что доминирование доллара преодолимо, и подталкивает такие государства, как Саудовская Аравия и Бразилия, задуматься о расчетах в юанях, добавляет Матюшенков.