Китай запустил альтернативу SWIFT
Китай запустил альтернативу SWIFT - РИА Новости, 29.10.2025
Китай запустил альтернативу SWIFT
Китай запустил систему трансграничных расчётов Renminbi Digital - альтернативу SWIFT, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T15:00:00+03:00
2025-10-29T15:00:00+03:00
2025-10-29T17:12:00+03:00
китай
россия
ближний восток
Китай запустил альтернативу SWIFT
Китай запустил систему трансграничных расчетов, свою альтернативу SWIFT
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Китай запустил систему трансграничных расчётов Renminbi Digital - альтернативу SWIFT, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
"Довольно тихо, без шума и пыли Китай
запустил систему трансграничных расчётов Renminbi Digital – собственную альтернативу SWIFT",- приводит слова Титова
его пресс-служба.
"Альтернативу не в прямом смысле, поскольку речь идет о расчетах в цифровом юане, однако для тех, кто торгует с Китаем, и хочет обойти долларовую систему, она вполне пригодна",- добавил Титов.
По его словам, цифровой юань – это токен, который обращается в китайском государственном блокчейне. "Народный банк Китая выпускает цифровые юани и контролирует их оборот, коммерческие банки и лицензированные операторы обеспечивают клиентский доступ, международные шлюзы соединяют инфраструктуру",- заметил он.
Пока что Renminbi Digital, подчеркнул он, доступна далеко не везде, но в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке
, в России
и других государствах СНГ
пользоваться ей можно. "В 2025 году через систему уже прошел оборот, эквивалентный более чем 90 миллиардам долларов (в цифровых юанях, разумеется), постепенный переход международных расчётов в цифровые валюты центральных банков уже на марше", - заключил Титов.