Китай запустил альтернативу SWIFT

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Китай запустил систему трансграничных расчётов Renminbi Digital - альтернативу SWIFT, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

"Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчётов Renminbi Digital – собственную альтернативу SWIFT",- приводит слова Титова его пресс-служба.

"Альтернативу не в прямом смысле, поскольку речь идет о расчетах в цифровом юане, однако для тех, кто торгует с Китаем, и хочет обойти долларовую систему, она вполне пригодна",- добавил Титов.

По его словам, цифровой юань – это токен, который обращается в китайском государственном блокчейне. "Народный банк Китая выпускает цифровые юани и контролирует их оборот, коммерческие банки и лицензированные операторы обеспечивают клиентский доступ, международные шлюзы соединяют инфраструктуру",- заметил он.