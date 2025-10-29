Рейтинг@Mail.ru
15:00 29.10.2025 (обновлено: 17:12 29.10.2025)
Китай запустил альтернативу SWIFT
китай, россия, ближний восток, борис титов, снг, в мире
Китай, Россия, Ближний Восток, Борис Титов, СНГ, В мире
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Китай запустил систему трансграничных расчётов Renminbi Digital - альтернативу SWIFT, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
"Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчётов Renminbi Digital – собственную альтернативу SWIFT",- приводит слова Титова его пресс-служба.
"Альтернативу не в прямом смысле, поскольку речь идет о расчетах в цифровом юане, однако для тех, кто торгует с Китаем, и хочет обойти долларовую систему, она вполне пригодна",- добавил Титов.
По его словам, цифровой юань – это токен, который обращается в китайском государственном блокчейне. "Народный банк Китая выпускает цифровые юани и контролирует их оборот, коммерческие банки и лицензированные операторы обеспечивают клиентский доступ, международные шлюзы соединяют инфраструктуру",- заметил он.
Пока что Renminbi Digital, подчеркнул он, доступна далеко не везде, но в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и других государствах СНГ пользоваться ей можно. "В 2025 году через систему уже прошел оборот, эквивалентный более чем 90 миллиардам долларов (в цифровых юанях, разумеется), постепенный переход международных расчётов в цифровые валюты центральных банков уже на марше", - заключил Титов.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Глава ВТБ заявил, что SWIFT уже никому не нужен
19 марта, 15:20
 
КитайРоссияБлижний ВостокБорис ТитовСНГВ мире
 
 
