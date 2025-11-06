https://ria.ru/20251106/dagestan-2053297265.html
В Дагестане майнер-рецидивист превратил "Газель" в мобильную ферму
В Дагестане майнер-рецидивист превратил "Газель" в мобильную ферму - РИА Новости, 06.11.2025
В Дагестане майнер-рецидивист превратил "Газель" в мобильную ферму
Житель Левашинского района Дагестана соорудил мобильную майнинг-ферму, спрятав 72 аппарата для добычи криптовалют в автомобиле "Газель", сообщил исполняющий обязанности директора "Дагэнерго" Магомедшапи Шапиев.
В Дагестане майнер-рецидивист превратил "Газель" в мобильную ферму
В Дагестане нашли мобильную майнинг-ферму с 72 аппаратами для добычи криптовалют
МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Житель Левашинского района Дагестана соорудил мобильную майнинг-ферму, спрятав 72 аппарата для добычи криптовалют в автомобиле "Газель", сообщил исполняющий обязанности директора "Дагэнерго" Магомедшапи Шапиев.
«
"В ходе проверки электрохозяйства у жителя села Ташкапур Левашинского района сотрудниками филиала "Дагэнерго" была выявлена новая форма нелегального использования электрической энергии - мобильная майнинг-ферма. Майнер оборудовал автомобиль марки "Газель" специальной системой, состоящей из 72 единиц оборудования для добычи криптовалют", – рассказал Шапиев в Telegram-канале.
Согласно показаниям прибора учета, суммарное энергопотребление превысило 152 тысячи киловатт-часов. По предварительным оценкам, нанесенный материальный ущерб составил порядка 1,5 миллиона рублей. Собранные материалы направили на судебно-техническую экспертизу и передали сотрудникам правоохранительных органов для расследования.
По словам Шапиева, в прошлом году у этого человека уже находили майнинг-ферму в ходе контрольной операции, оборудование тогда изъяли.