На Земле начались сильные магнитные бури - РИА Новости, 06.11.2025
08:49 06.11.2025 (обновлено: 09:27 06.11.2025)
На Земле начались сильные магнитные бури
На Земле начались сильные магнитные бури
Сильные магнитные бури начались в ночь на 6 ноября на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
2025
Новости
На Земле начались сильные магнитные бури

На Земле ночью начались магнитные бури планетарного масштаба

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сильные магнитные бури начались в ночь на 6 ноября на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Земле около полуночи по московскому времени зарегистрированы магнитные бури планетарного масштаба. В настоящее время геомагнитный индекс Kp находится в диапазоне от G2 до G3, то есть от средних до сильных бурь", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
© Фото : ИКИ РАНМагнитные бури в Москве 4-6 ноября 2025
Магнитные бури в Москве 4-6 ноября 2025
© Фото : ИКИ РАН
Магнитные бури в Москве 4-6 ноября 2025
Отмечается, что геомагнитные возмущения происходят из-за того, что к Земле пришли выбросы плазмы от самых вспышек на Солнце, которые произошли 2-3 суток назад. В тот момент активные центры звезды ещё находились на самом краю Солнца и по прогнозу с такого положения не имели шансов затронуть планету.
"Это означает, что облака плазмы выбрасываются сейчас не радиально, а в исходном смещении в сторону Земли, а кроме того, имеют заметно большие углы распространения и скорости, чем это ранее предполагалось при расчетах. Это наводит на довольно пессимистичные размышления о прогнозе за завтрашний день", - добавили учёные.
Буря и возмущения, по их оценкам, продлятся около суток, а, скорее всего, вообще не прекратятся, так как завтра просто перейдут в основную фазу, когда к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, которые запустят еще более сильные геомагнитные процессы.
