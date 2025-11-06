На Земле начались сильные магнитные бури

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сильные магнитные бури начались в ночь на 6 ноября на Земле, Сильные магнитные бури начались в ночь на 6 ноября на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На Земле около полуночи по московскому времени зарегистрированы магнитные бури планетарного масштаба. В настоящее время геомагнитный индекс Kp находится в диапазоне от G2 до G3, то есть от средних до сильных бурь", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

© Фото : ИКИ РАН Магнитные бури в Москве 4-6 ноября 2025

Отмечается, что геомагнитные возмущения происходят из-за того, что к Земле пришли выбросы плазмы от самых вспышек на Солнце, которые произошли 2-3 суток назад. В тот момент активные центры звезды ещё находились на самом краю Солнца и по прогнозу с такого положения не имели шансов затронуть планету.

"Это означает, что облака плазмы выбрасываются сейчас не радиально, а в исходном смещении в сторону Земли, а кроме того, имеют заметно большие углы распространения и скорости, чем это ранее предполагалось при расчетах. Это наводит на довольно пессимистичные размышления о прогнозе за завтрашний день", - добавили учёные.