https://ria.ru/20251106/buri-2053121966.html
На Земле начались сильные магнитные бури
На Земле начались сильные магнитные бури - РИА Новости, 06.11.2025
На Земле начались сильные магнитные бури
Сильные магнитные бури начались в ночь на 6 ноября на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T08:49:00+03:00
2025-11-06T08:49:00+03:00
2025-11-06T09:27:00+03:00
земля
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052998430_0:0:1012:569_1920x0_80_0_0_1489c10cc82a474f2569dab7588f6b58.jpg
https://ria.ru/20251106/solntse-2053093969.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052998430_0:0:796:597_1920x0_80_0_0_8d2ef5ed08d3d799032a350beaf8a68f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук
Земля, Российская академия наук
На Земле начались сильные магнитные бури
На Земле ночью начались магнитные бури планетарного масштаба
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Сильные магнитные бури начались в ночь на 6 ноября на Земле, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Земле
около полуночи по московскому времени зарегистрированы магнитные бури планетарного масштаба. В настоящее время геомагнитный индекс Kp находится в диапазоне от G2 до G3, то есть от средних до сильных бурь", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что геомагнитные возмущения происходят из-за того, что к Земле пришли выбросы плазмы от самых вспышек на Солнце, которые произошли 2-3 суток назад. В тот момент активные центры звезды ещё находились на самом краю Солнца и по прогнозу с такого положения не имели шансов затронуть планету.
"Это означает, что облака плазмы выбрасываются сейчас не радиально, а в исходном смещении в сторону Земли, а кроме того, имеют заметно большие углы распространения и скорости, чем это ранее предполагалось при расчетах. Это наводит на довольно пессимистичные размышления о прогнозе за завтрашний день", - добавили учёные.
Буря и возмущения, по их оценкам, продлятся около суток, а, скорее всего, вообще не прекратятся, так как завтра просто перейдут в основную фазу, когда к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, которые запустят еще более сильные геомагнитные процессы.