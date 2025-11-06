https://ria.ru/20251106/bolid-2053100540.html
Над Московским регионом сгорел неопознанный космический объект
В среду, 5 ноября, жители Подмосковья заметили яркий болид, передает Telegram-канал RT, ссылаясь на пользователей сети. РИА Новости, 06.11.2025
Жители Московского региона заметили яркий болид