Над Московским регионом сгорел неопознанный космический объект - РИА Новости, 06.11.2025
04:27 06.11.2025 (обновлено: 04:56 06.11.2025)
Над Московским регионом сгорел неопознанный космический объект
Над Московским регионом сгорел неопознанный космический объект
В среду, 5 ноября, жители Подмосковья заметили яркий болид, передает Telegram-канал RT, ссылаясь на пользователей сети. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T04:27:00+03:00
2025-11-06T04:56:00+03:00
РИА Новости
2025
РИА Новости
москва, московская область (подмосковье), боровичи
Москва, Московская область (Подмосковье), Боровичи
Над Московским регионом сгорел неопознанный космический объект

Жители Московского региона заметили яркий болид

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.В среду, 5 ноября, жители Подмосковья заметили яркий болид, передает Telegram-канал RT, ссылаясь на пользователей сети.
"Яркий болид заметили в небе над Московским регионом", — говорится в сообщении.
Болид в подмосковном небе появился на несколько секунд. Подробности не приводятся.
В конце октября ученые определили место падения фрагментов метеорита, замеченного над Москвой. Его фрагменты упали в районе населенных пунктов Боровичи, Вышний Волочок, Максатиха, Пестово и Удомля. Кроме того, некоторые фрагменты могли достичь трассы Москва — Санкт-Петербург. Ранее сообщалось, что похожее на метеорит небесное тело заметили жители Москвы и Подмосковья.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
