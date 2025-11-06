В Волгограде при атаке БПЛА погиб мужчина

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Волгограде погиб мужчина, сообщается в При атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Волгограде погиб мужчина, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"В ночь с 5 на 6 ноября подразделения ПВО министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области . В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по улице Гаря Хохолова 4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет", — сказал он.

Глава региона также уточнил, что в некоторых районах города повредилось остекление в машинах и жилых домах. Из-за падения фрагментов дрона также возникло возгорание на промзоне в Красноармейском районе. Пожарные оперативно приступили к тушению огня.

Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. Администрации Волгограда поручили подготовить ПВР в одном из лицеев города для обеспечения безопасности жителей в случае работы саперов.