В Волгограде при атаке БПЛА погиб мужчина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:12 06.11.2025 (обновлено: 06:17 06.11.2025)
В Волгограде при атаке БПЛА погиб мужчина
В Волгограде при атаке БПЛА погиб мужчина - РИА Новости, 06.11.2025
В Волгограде при атаке БПЛА погиб мужчина
При атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Волгограде погиб мужчина, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. РИА Новости, 06.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
красноармейский район
волгоградская область
андрей бочаров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
волгоград
красноармейский район
волгоградская область
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В Волгограде при атаке БПЛА погиб мужчина

При атаке беспилотника ВСУ на многоэтажку погиб житель Волгограда

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Волгограде погиб мужчина, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
"В ночь с 5 на 6 ноября подразделения ПВО министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по улице Гаря Хохолова 4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет", — сказал он.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ погиб водитель автомобиля
Вчера, 18:17
Глава региона также уточнил, что в некоторых районах города повредилось остекление в машинах и жилых домах. Из-за падения фрагментов дрона также возникло возгорание на промзоне в Красноармейском районе. Пожарные оперативно приступили к тушению огня.
Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. Администрации Волгограда поручили подготовить ПВР в одном из лицеев города для обеспечения безопасности жителей в случае работы саперов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
