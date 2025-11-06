https://ria.ru/20251106/ataka-2053098960.html
Падение БПЛА на многоэтажку в Волгограде привело к пожару
Падение БПЛА на многоэтажку в Волгограде привело к пожару
Падение БПЛА на многоэтажку в Волгограде привело к пожару
При атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Волгограде привело к пожару, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. РИА Новости, 06.11.2025
волгоград
Падение БПЛА на многоэтажку в Волгограде привело к пожару
Из-за падения БПЛА на многоэтажку в Волгограде возник пожар