Падение БПЛА на многоэтажку в Волгограде привело к пожару
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:56 06.11.2025 (обновлено: 06:09 06.11.2025)
Падение БПЛА на многоэтажку в Волгограде привело к пожару
Падение БПЛА на многоэтажку в Волгограде привело к пожару
Падение БПЛА на многоэтажку в Волгограде привело к пожару
При атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Волгограде привело к пожару, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. РИА Новости, 06.11.2025
происшествия, волгоград, вооруженные силы украины, пожар
Падение БПЛА на многоэтажку в Волгограде привело к пожару

Из-за падения БПЛА на многоэтажку в Волгограде возник пожар

Тушение пожара
Тушение пожара. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Волгограде привело к пожару, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
"В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению", — сказал он.
Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. Администрации Волгограда поручили подготовить ПВР в одном из лицеев города для обеспечения безопасности жителей в случае работы саперов.
