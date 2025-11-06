"Ангара" прекратила выполнение коммерческих рейсов

"В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта, авиакомпания "Ангара" 5 ноября 2025 года прекратила выполнение коммерческих рейсов на самолетах Ан-24 и Ан-26, а также вертолетах Ми-8", - сообщил представитель авиакомпании.

Он также отметил, что "Ангара" в партнерстве со Службой медицины катастроф и Иркутской авиабазой охраны лесов продолжит выполнять полеты, связанные с оказанием медуслуг в отдаленных территориях и охраной лесов от пожаров.