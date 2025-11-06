https://ria.ru/20251106/angara-2053115581.html
"Ангара" прекратила выполнение коммерческих рейсов
амурская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ираэро
ан-24
ан-26
ми-8 амтш
крушение ан-24 в приамурье
амурская область
амурская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ираэро, ан-24, ан-26, ми-8 амтш, крушение ан-24 в приамурье
Амурская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ИрАэро, Ан-24, Ан-26, Ми-8 АМТШ, Крушение Ан-24 в Приамурье
ИРКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Ангара" c 5 ноября прекратила выполнение коммерческих рейсов после аннулирования сертификата эксплуатанта Росавиацией, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.
Росавиация
с 5 ноября аннулировала сертификат эксплуатанта на коммерческие перевозки авиакомпании "Ангара", чей Ан-24 в июле потерпел крушение в Амурской области
. Ранее, в сентябре, Росавиация аннулировала сертификат авиаперевозчика на обслуживание авиатехники.
"В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта, авиакомпания "Ангара" 5 ноября 2025 года прекратила выполнение коммерческих рейсов на самолетах Ан-24 и Ан-26, а также вертолетах Ми-8", - сообщил представитель авиакомпании.
Он также отметил, что "Ангара" в партнерстве со Службой медицины катастроф и Иркутской авиабазой охраны лесов продолжит выполнять полеты, связанные с оказанием медуслуг в отдаленных территориях и охраной лесов от пожаров.
К работе на коммерческих маршрутах в регионе, которые ранее выполняла "Ангара", приступила авиакомпания "Ираэро
".