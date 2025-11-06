Рейтинг@Mail.ru
"Ангара" прекратила выполнение коммерческих рейсов
07:50 06.11.2025
"Ангара" прекратила выполнение коммерческих рейсов
"Ангара" прекратила выполнение коммерческих рейсов
Авиакомпания "Ангара" c 5 ноября прекратила выполнение коммерческих рейсов после аннулирования сертификата эксплуатанта Росавиацией, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2025
амурская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ираэро
ан-24
ан-26
ми-8 амтш
крушение ан-24 в приамурье
амурская область
2025
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152780/42/1527804287_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ff266248cd9c5e647ac50e6f19c99895.jpg
амурская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ираэро, ан-24, ан-26, ми-8 амтш, крушение ан-24 в приамурье
Амурская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ИрАэро, Ан-24, Ан-26, Ми-8 АМТШ, Крушение Ан-24 в Приамурье
"Ангара" прекратила выполнение коммерческих рейсов

"Ангара" прекратила выполнять коммерческие рейсы после аннулирования сертификата

© Фото : СК РФСотрудник СК РФ осматривает обломки вертолета Ми-8 авиакомпании "Ангара", потерпевшего крушение в Казачинско-Ленском районе Иркутской области
© Фото : СК РФ
Сотрудник СК РФ осматривает обломки вертолета Ми-8 авиакомпании "Ангара", потерпевшего крушение в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Ангара" c 5 ноября прекратила выполнение коммерческих рейсов после аннулирования сертификата эксплуатанта Росавиацией, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.
Росавиация с 5 ноября аннулировала сертификат эксплуатанта на коммерческие перевозки авиакомпании "Ангара", чей Ан-24 в июле потерпел крушение в Амурской области. Ранее, в сентябре, Росавиация аннулировала сертификат авиаперевозчика на обслуживание авиатехники.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
С "Ангары" после крушения Ан-24 потребовали компенсацию за лес
28 октября, 03:48
"В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта, авиакомпания "Ангара" 5 ноября 2025 года прекратила выполнение коммерческих рейсов на самолетах Ан-24 и Ан-26, а также вертолетах Ми-8", - сообщил представитель авиакомпании.
Он также отметил, что "Ангара" в партнерстве со Службой медицины катастроф и Иркутской авиабазой охраны лесов продолжит выполнять полеты, связанные с оказанием медуслуг в отдаленных территориях и охраной лесов от пожаров.
К работе на коммерческих маршрутах в регионе, которые ранее выполняла "Ангара", приступила авиакомпания "Ираэро".
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
По маршрутам "Ангары" начнут летать другие авиакомпании
27 октября, 12:14
 
Амурская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ИрАэроАн-24Ан-26Ми-8 АМТШКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
