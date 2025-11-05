Рейтинг@Mail.ru
Защита блогера Шабутдинова обжаловала приговор по делу о мошенничестве - РИА Новости, 05.11.2025
17:22 05.11.2025
Защита блогера Шабутдинова обжаловала приговор по делу о мошенничестве
Защита блогера Шабутдинова обжаловала приговор по делу о мошенничестве
происшествия, москва, аяз шабутдинов
Происшествия, Москва, Аяз Шабутдинов
Защита блогера Шабутдинова обжаловала приговор по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Аяз Шабутдинов. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Защита блогера Аяза Шабутдинова обжаловала приговор по делу о мошенничестве, свидетельствуют данные Пресненского суда Москвы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрированы апелляционные жалобы", - следует из данных.
Пресненский суд Москвы 31 октября приговорил Шабутдинова к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 5 миллионов рублей. Гособвинение в ходе прений сторон просило для него 8 лет и штраф более 15 миллионов.
